A Cormons la vetrina per le scuole di danza del Fvg

Conto alla rovescia per l’edizione 2020 di ‘Suggestioni, We are all dancers’, vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia promosso da ERT Ente Regionale Teatrale - Circuito Multidisciplinare del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con a.ArtistiAssociati, in programma sabato 7 marzo, alle 20.30 e domenica 8 marzo, alle 17.30, al Teatro Comunale di Cormons.



Le scuole avranno la possibilità di eseguire una propria coreografia liberamente ispirata al tema che dà il titolo alla rassegna. Ecco di seguito l’elenco dei partecipanti in ordine alfabetico: Accademia Balletto – Ronchis; Art Academy – Sagrado; Balance dance Lab – Martignacco; Broadway dance Studio – Udine; Coppella – Monfalcone; D.a.m. Academy – Manzano; Dance Theatre School – Portogruaro; Danza Giselle – Mortegliano; DNA Danza - Udine e Tricesimo; Élever_contatto danza – Cormons; Gea Danza – Sgonico; Go Kaos – Gorizia; Movartex- Gorizia; Movimento Espressivo – Pieris; Rdeča Zvezda – Sgonico; Salice Verde – Trieste; Scarpette Rosse – Cordenons; Scuola di danza Ceron – Udine; Studio Danza – Pordenone; The Lab formazione danza – Staranzano; Ventaglio – Trieste; Viento Flamenco – Udine; Zorà studio danza – Latisana.



La danza, fin dalle origini della civiltà, è stata al centro di riti collettivi che scandiscono i momenti fondamentali della vita della comunità in rapporto agli eventi e al ciclo della natura, con funzioni di celebrazione e auspicio, come spazio di aggregazione e condivisione di forte valore simbolico e identitario. Il titolo scelto per la tredicesima edizione della Vetrina, We are all dancers, vuole celebrare la danza quale linguaggio universale in grado di combattere le discriminazioni, abbattere gli stereotipi e promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione avvicinando le persone.Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio ed il rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti.L’evento è anche una preziosa occasione per introdurre le strutture didattiche della nostra regione in un contesto di realtà e compagnie professionali. Saranno ospiti delle serate i danzatori Giacomo Reggiani e Annalisa Perricone della MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola.