A Cormons torna la rassegna Visioni d’Insieme

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 21.



Lunedì 10 febbraio la rassegna proseguirà con ‘Piccole donne’ di Greta Gerwing. Adattamento del classico di Louise May Alcott, che narra la storia di quattro sorelle durante la guerra civile americana. In viaggio con la madre, Amy, Jo, Beth e Meg scoprono l'amore e l'importanza dei legami familiari.



La rassegna proseguirà il 17 febbraio con ‘Richard Jewell’ di Clint Eastwood ed il 24 febbraio con ‘La ragazza d’autunno’ di Kantemir Balagov.