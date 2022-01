A Cormons, ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica natalizia

Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica per le feste di Natale dedicata a tutta la famiglia al Teatro Comunale di Cormons.



Chiuderà la rassegna, giovedì 6 gennaio, alle 18, ‘Sing 2 – Sempre più forte’ diretto da Garth Jennings. Si tratta del sequel dell'omonimo film di successo che vedeva un gruppo di animali, capitanati dal koala Buster Moon, che per salvare il Moon Theatre dalla chiusura decide di indire una gara canora così da riportare il teatro al suo vecchio splendore. Questa volta i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un palco ancora più prestigioso. Buster sogna infatti di esibirsi al Crystal Tower Theater nell'incantevole Redshore City, ma senza nessuna conoscenza non sarà facile. Buster e il suo straordinario gruppo di amici formato dalla scrofa Rosita , il porcospino rocker Ash, il gorilla Johnny , l'elefante Meena e il porcellino Gunter , dovranno riuscire a entrare di nascosto nei famosi uffici della Crystal Entertainment, diretti dallo spietato lupo Jimmy Crystal. Per attirare l'interesse di Mr. Crystal, Buster la dice grossa: assicura che farà parte del suo nuovo spettacolo la leggenda del leone rock Clay Calloway. Purtroppo Buster non ha mai conosciuto Clay e averlo nel suo gruppo è quasi impossibile, l'artista infatti, dopo la scomparsa della moglie, è da più di dieci anni che non si fa più vedere in giro. Così mentre da una parte Gunter e Buster si preparano a realizzare il loro più sorprendente spettacolo teatrale, dall'altra per far fronte alle minacce di Mr. Crystal Mount, dovranno trovare e convincere il solitario Clay ad unirsi a loro.