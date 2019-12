A Cormons, un calendario per tutta la famiglia nel periodo di festa

Prosegue, per il periodo Natalizio, la tradizionale programmazione cinematografica al Teatro Comunale di Cormons.



Nelle giornate del 2 e 3 gennaio potremo vedere, alle 17, ‘I racconti di Parvana – The breadwinner’ di Nora Twomey. E’ la storia di Parvana, una bambina che voleva salvare suo padre, imprigionato dai talebani perché insegnava a sua figlia a leggere e a scrivere. Nel regno oscuro dei fondamentalisti islamici afghani, Parvana taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un ragazzo per passare inosservata, mantenere la sua famiglia e ritrovare suo padre, veterano di guerra che ha perso una gamba contro i sovietici.



Alle ore 20, sempre il 2 e il 3 gennaio, sarà proposto ‘Cena con delitto’, diretto da Rian Johnson: un crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scovare il colpevole di un misterioso omicidio, in cui tutti sono sospettati.



Infine: sabato 4 gennaio alle 17 sarà proposto ‘Il piccolo Yeti’ e alle ore 20 ‘Qualcosa di meraviglioso’.