Fabio Strinati, poeta/artigiano e compositore marchigiano, è rimasto molto colpito dalla morte di Daniel Bevilacqua, in arte Christophe, il cantautore francese di origini friulane, scomparso qualche giorno fa, presumibilmente a causa del Covid 19. "Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente", racconta Strinati, "e ho deciso di dedicargli i miei versi, che vorrei condividere con i vostri lettori". Ecco, quindi, la sua poesia.

A Daniel Bevilacqua - Christophe

Rimane una goccia d’ombra

sospesa nel vuoto; un trillo

estremo, la tua voce, cauta,

che svaria nella giovinezza

sfiorita in un addio. Nel vento

smarrito e futuro, vi saranno

note intrecciate nel tempo

(denso e disteso), un convoglio

intriso di memoria: non dà

scampo la morte torva in un letto

che si ripopola. Che mormora

all’aria, e non s’allontana.



Nido del Friùli che al cielo guardi

con stupore! Sembra irrequieto,

(e si commuovono le nuvole

in un tumulto spezzato

nel silenzio), un tonfo nel vuoto;

la sera oscura un’ora smemorata,

nell’attimo che si spalanca

e discende sulle punte degli alberi,

quasi a sfiorarli: sordida è la quiete.