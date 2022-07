A Dialoghi la magia, le sfaccettature e le contaminazioni del jazz

Un evento musicale imperdibile, per appassionati di jazz e non solo, porterà nuovamente a Clauiano - uno dei Borghi più Belli d’Italia - la carovana del Festival itinerante della Conoscenza Dialoghi.

Venerdì 8 luglio alle 21 a Villa Foffani, si terrà il concerto del grande pianista jazz Armando Battiston che nella performance dal titolo Quadrante si sofferma su tre compositori estremamente caratterizzanti il contesto musicale del jazz, e non solo, dell’intero ‘900: Eric Dolphy, John Coltrane e Kurt Weill.

A questi Grandi della musica, Battiston aggiunge se stesso in una sorta di quadrante artistico in cui una costante osmosi musicale percorre le pulsioni creative dei singoli compositori avvalendosi del comune denominatore rappresentato dal Jazz. La circolarità rappresentata dalla figura quadrantica afferma l’assoluta necessità di punti fissi, dai quali diparte un fluido creativo che non conosce limiti e confini e che riafferma in modo costante l’assoluta libertà del pensiero musicale, nel jazz, momento unico e irripetibile.

In Quadrante si trovano a confronto due culture musicali: quella afro-americana, rappresentata da Dolphy e Coltrane, e quella europea rappresentata da Weill e Battiston; esse, grazie alla succitata osmosi, non trovano alcuna difficoltà a interagire al fine di sviluppare un idioma autonomo, confortato e sostenuto dall’atipicità e dall’interazione creativo-musicale di Armando Battiston, in un unicum di supervisione elaborativa e creativa della materia musicale.

Al termine dell’incontro, si terrà un brindisi con i vini gentilmente offerti dall’azienda Foffani.

Dialoghi è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop FVG e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.

Il Festival, in tutte le sue tappe, raccoglie fondi per sostenere il CRO di Aviano - Istituto nazionale Tumori.

Armando Battiston è pianista jazz, compositore e polistrumentista. Diplomato in strumentazione per banda al conservatorio statale Jacopo Tomadini di Udine, ha studiato composizione con il maestro Daniele Zanettovich. Battiston ha insegnato musica nelle scuole pubbliche e, in oltre quarant‘anni di attività, ha eseguito registrazioni, concerti e partecipato a festival in Italia e in Europa, collaborando con vari musicisti di fama internazionale.

Quattro generazioni legate al genius loci dell’antica casa di Clauiano. Giovanni Foffani, dopo una carriera professionale nei mondi dell’ingegneria e della finanza, è ormai da 20 anni conduttore dell’azienda Villa Foffani assieme alla moglie Elisabetta Missoni. L’azienda agricola risale a inizio 1500, con produzione di vino documentata nel 1789.

Nell’azienda vinicola, i metodi di coltivazione delle vigne e di gestione della cantina sono il frutto coerente di una filosofia di rispetto ambientale e di equilibrio nell’eleganza dei luoghi e dei prodotti, che si accompagna anche alle espressioni artistiche e architettoniche realizzate in azienda.

Come per tutti gli appuntamenti del Festival, anche questa serata è a entrata libera e gratuita.

È vivamente consigliata la prenotazione. Tutto il programma su www.dialoghi.eu

Scopri tutti gli appuntamenti e i loro siti con l’app: 2205980.igenapps.com