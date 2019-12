A dicembre, il teatro arriva... a casa tua

Il teatro è la nostra storia, gli eventi rilevanti, le nostre caratteristiche, la nostra vita, presentati con passione e impegno in forma spettacolare sul palco. Ci sono tantissime compagnie con persone che si dilettano a scrivere, tradurre, sceneggiare e, soprattutto, interpretare commedie di ogni genere che, dopo mesi di preparazione, prove e allestimenti, presentano al pubblico della nostra regione in eventi per lo più a ingresso gratuito.

Buona parte delle compagnie che si occupano di teatro in Friuli Venezia Giulia sono riunite nell’Associazione Teatrale Friulana che promuove iniziative nelle diverse località, consentendo di scegliere lo spettacolo preferito. Una bella realtà che, in chiusura d’anno, vede un calendario veramente interessante. Tante proposte per ogni genere, dalle commedie dialettali ai monologhi, dalle reinterpretazioni di testi famosi a quelli originali scritti per l’occasione. In ogni caso, un modo interessante di trascorrere una serata (o un tardo pomeriggio) facendo una cosa diversa, quasi sempre divertente, in ogni caso appassionante.

Andare a teatro potrebbe sembrare anacronistico, invece sono soprattutto i giovani, i millenial, quelli che non mollerebbero lo smartphone per nessun motivo, a uscire felici dopo uno spettacolo a teatro. Proprio da questo riscontro positivo, nasce l’iniziativa per il prossimo anno: Porta un giovane a teatro due volte.

Una sfida nei confronti degli spettatori che sono soliti frequentare i teatri, ma spesso hanno raggiunto e superato gli “anta”. Coinvolgere i più giovani significa consentire loro di apprezzare le emozioni che gli attori riescono a trasmettere dal vivo a pochi passi dagli spettatori, scene ricreate per lasciare che la fantasia di ognuno possa vivere situazioni che non sono all’interno di un televisore, un monitor o un piccolo display del telefonino, ma a dimensioni reali, con persone reali che animano lo spettacolo davvero in diretta.

Tutti i giovani dovrebbero vedere almeno due spettacoli, da scegliere tra quelli nel fitto calendario proposto qui sotto, che a dicembre e nei primi giorni di gennaio sarà veramente impressionante per numero e qualità, in modo da godere di diverse interpretazioni che, in tutti i casi, sapranno cogliere nel segno e coinvolgere il pubblico, come riesce a fare da secoli, apprezzato e diffuso il teatro popolare.

Chi non ha mai vissuto un’esperienza simile, resterà estasiato e sorpreso per come si possa essere convolti in prima persona dagli attori sul palco. Il teatro offre saggezze che arricchiscono ognuno, condividendo conoscenze attraverso la partecipazione attiva, in modo unico e inimitabile. Ascoltare i dialoghi dei testi, molto spesso originali o di autori locali, unitamente ai costumi e alle scenografie che in pochi metri di palco ripropongono ambientazioni diverse, genera sempre sensazioni piacevoli e inaspettate.

“La nostra sfida: sarai premiato se porterai un giovane a teatro due volte, fagli scegliere quale titolo stimola maggiormente la sua fantasia e consentigli di apprezzare il teatro del Friuli Venezia Giulia”.

IL CALENDARIO. Scopri cosà ci sarà nei prossimi giorni vicino casa tua e vivi un’esperienza stupefacente.

El me omp al spete un frut - venerdì 6 dicembre ore 20.45 / Auditorium Comunale di Coseano - I Sghiras;

Angela - Sabato 7 dicembre ore 20.30 / Auditorium Mons. Galupin – Romans d’Isonzo - Gruppo Ricreativo Drin e Delaide - 20° Premio Fain | Valdemarin;

No stâ viarzi chel armâr! - Sabato 7 dicembre ore 20.45 / Sala Parrocchiale – Trivignano Udinese - Compagnia Teatrale La Pipinate;

Plui di la' che di ca' - Sabato 7 dicembre ore 17 / Billerio - Compagnia Teatrale di Ragogna;

Hotel a 9 stelle - Sabato 7 dicembre ore 20.45 / Auditorium Comunale di Camino al Tagliamento - Compagnia Teatrale Melodycendo - Rassegna Teatrale Autunnale organizzata dalla Compagnia Sot La Nape;

Orazio, l'ultimo conte di Cusan - Sabato 7 dicembre ore 20.30 / Oratorio Domenico Savio di Chions - Compagnia Cibìo;

Gildo - Sabato 7 dicembre ore 20.45 / Auditorium R. Puppo di Moruzzo - TravesioTuttoTeatro - Rassegna organizzata dal Comune di Moruzzo e dalla Comunità Collinare del Fvg;

Babis, cjacaris, barufis e cuars - Domenica 8 dicembre ore 17 / Segnacco di Tarcento – Sala Sociale - Compagnia La Gote;

Turo di Brazza - Domenica 8 dicembre ore 17 / Area ricreativa Don Aldo Sepolcri - Castions delle Mura - Compagnia Lis Falischis;

Fûr stagjon - Sabato 14 dicembre ore 20.45 / Bueriis di Magnano in Riviera – Teatro Via Lago - G.A.D. Quintino Ronchi;

Afars di famee - Sabato 14 dicembre ore 20.45 / Sala Teatro Infanzia – Dignano - Compagnia Teatrale All’Ombra del Campanile - Spettacolo organizzato dalla Comunità Collinare e dal Comune di Dignano;

La famee Addams - Domenica 15 dicembre ore 18 / Teatro Comunale A. Ristori Cividale del Friuli - Compagnia Teatrale di Ragogna - Rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia Teatro Maravee;

Angela - Domenica 15 dicembre ore 17 / Lucinico - Gruppo Ricreativo Drin e Delaide;

Natale al basilico - Sabato 21 dicembre ore 20.45 / Aula Magna di Palazzolo dello Stella - Teatro delle Piramidi - Rassegna Teatrale organizzata dal Comune di Palazzolo dello Stella;

Dino & Danilo - Domenica 29 dicembre ore 18 / Teatro Comunale A. Ristori – Cividale del Friuli - Teatro Maravee - Rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia Teatro Maravee.