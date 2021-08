A Enzo Avitabile il premio Folkest

Colpo di scena lunedì 23 agosto a Spilimbergo durante la finalissima del concorso Premio Alberto Cesa 2021, prestigioso premio inserito nell'ambito della 43esima edizione di “Folkest". Tra i sei finalisti in gara davanti a un pubblico che ha fatto il tutto esaurito al Teatro Miotto di Spilimbergo, non è stato decretato alcun vincitore.

"Dopo la votazione si è verificato un caso più unico che raro, con un ex-aequo fra più formazioni. A quel punto la giuria non ha ritenuto che ci fosse un progetto musicale che si staccasse nettamente dagli altri e ha deciso di non assegnare il Premio Alberto Cesa per il 2021. Dei gruppi partecipanti alla fase finale, Fragment e Mattanza saranno chiamati a esibirsi nel corso di Folkest 2022".

A contendersi il premio erano i sei finalisti Ajde Zora, Djelem Do Mar, Fabia Salvucci & Sara Marini, Fragment, Mattanza, Miriam Foresti e Sara Marini e Torrendeadomo, mentre a prendere questa difficile decisione è stata una giuria di alto livello fra giornalisti, musicisti e autori composta da Duccio Pasqua (Rai Radio1), Felice Liperi (La Repubblica) Elisabetta Malantrucco (Rai Techetechetè), Claudia Brugnetta (regista Rai), Elena Ledda (direttrice artistica Premio A. Parodi), Antonella Costanzo (musicista), Alessandro D'Alessandro (musicista), Rebeka Legovic (TV Koper Capodistria), Michele Gazich (musicista), Maurizio Bettelli (autore), Valerio Corzani (Rai Radio 3), Alessandro Nobis (Folk Bullettin) e Martina Vocci (TV Koper Capodistria).

A chiudere in festa la serata Enzo Avitabile a cui è stato consegnato l’ambito Premio Folkest - Una vita per la musica 2021, e che per l’occasione insieme a La Sedon Salvadie, si è esibito in un omaggio alla musica friulana tradizionale... in napoletano, aggiungendo testo tra improvvisazione, rap, folk, jazz e world music, per una serata che ha coinvolto ed emozionato il pubblico di Folkest che ha riempito il Teatro Miotto. Nell'arco della esibizione Enzo Avitabile ha dedicato una canzone ai bambini dell'Afghanistan e a tutti bambini del mondo che ha commosso i presenti e tutta l'organizzazione.

Presenti gli assessori al Turismo e alla Cultura del comune di Spilimbergo (Bidoli e Filipuzzi) e il presidente di FriulOvest Banca, Lino Mian, è toccato al Sindaco del Comune di Spilimbergo Enrico Sarcinelli e Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest. consegnare il Premio a Enzo Avitabile Nel corso della serata condotta da Duccio Pasqua e Martina Vocci e andata in onda in diretta su Rai Radio 1, ha sottolineato come Folkest sia un importante tassello del mosaico culturale della città di Spilimbergo.

Come a ogni edizione, la consegna di un prezioso gioiello, opera di Leo Orafo di Spilimbergo, e della targa "Premio Folkest - Una vita per la musica 2021” della FriulOvest ha suggellato la serata.