A Expo Dubai 2020 due talenti made in Fvg sul palcoscenico

Sabato 23 ottobre a Dubai, in occasione di EXPO 2020 sarà celebrata la giornata dedicata all'Unione europea. Un palinsesto ricco di eventi che si concluderà sul palcoscenico del Millennium Amphitheater con l'esibizione di numerosi artisti europei. A rappresentare l'Italia è stata invitata il mezzosoprano di origine sacilese Valentina Volpe Andreazza - direttrice del Coro delle Voci Bianche alla Scala di Milano, ambasciatrice della musica e della diplomazia culturale con il progetto “Music 4 Diplomacy” - che per l'occasione viene affiancata da un importante ente del territorio regionale, il Concorso pianistico PIANOFVG, diretto da Davide Fregona, con la collaborazione della Regione FVG, del Comune di Sacile e Fondazione Friuli.



Sul palco anche un altro talento regionale, una giovane e talentuosa promessa del pianoforte, recente finalista del Concorso pianistico internazionale con sede a Sacile, l’udinese Matteo Bevilacqua, che proprio PianoFVG ha contribuito a far conoscere circuitando e supportando in questi mesi i suoi concerti e ii suoi progetti artistici.



EXPO2020 Dubai è la 36a Esposizione Universale dalla sua creazione, avvenuta a Londra nel 1851. Prevista per il 2020, l'EXPO di Dubai è stato rinviato, a causa della pandemia di coronavirus: dopo l’apertura di inizio ottobre, proseguirà fino al 31 marzo 2022. Il tema di EXPO2020 è "Connecting Minds, Creating the Future" mentre i sottotemi di EXPO2020 sono: Opportunità (sbloccare il potenziale), Mobilità (creare connessioni più intelligenti e migliori) e Sostenibilità (vivere in equilibrio con il mondo che ci circonda).L'Unione europea sarà partecipante ufficiale dell'EXPO2020 a Dubai senza un padiglione ma con 27 diversi padiglioni dei Paesi Membri dell'UE. In qualità di partecipante ufficiale, l'UE sarà protagonista di una Giornata a lei dedicata, il 23 ottobre 2021, per celerare l'unità, la diversità e la solidarietà europee.