A Fagagna appuntamento per dire no alla guerra

L’associazione di volontariato Our Voice organizza un concerto con rappresentazione artistica 'Game Over' sabato 19 marzo, dalle 16 alle 18 a villa La Brunelde a Fagagna, per sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla guerra in Ucraina e al contributo che l’Italia sta apportando al conflitto, dal punto di vista finanziario e logistico.

“Una nuova guerra è alle porte dell’Europa. In Ucraina, dopo l’attacco militare ordinato da Putin, la situazione si sta aggravando ogni giorno di più: decine di morti innocenti, anche civili, centinaia di feriti e milioni di profughi”, spiegano gli organizzatori. “Non possiamo restare in silenzio di fronte agli interessi guerrafondai e imperialisti delle superpotenze in gioco, alla politica criminale russa e alle responsabilità in questo conflitto dell'Occidente e della Nato, di cui l’Italia è Paese membro. È urgente il cessate il fuoco immediato, il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino, la creazione e il mantenimento di corridoi umanitari e l'instaurazione di un dialogo diplomatico autentico, non fatto a suon di bombe”.

“L’Italia, violando l’articolo 11 della nostra Costituzione, non sta ripudiando la guerra, ma sta finanziando, sotto i diktat degli Stati Uniti d’America, il riarmo dell’esercito di Kiev in Ucraina, alimentando così il conflitto e rendendosi complice degli spargimenti di sangue”, denunciano ancora da Our Voice. “Quest’anno il governo Draghi stanzierà quasi 26 miliardi di euro, con la prospettiva di aumentare il budget fino a portarlo a 38 miliardi di euro entro i prossimi 15 anni, come ordinato dalla Nato. Sul nostro territorio sono situate decine di basi Usa e Nato, che negli anni passati sono state usate per guerre ingiuste come in Iraq, Afghanistan, Libia e Siria. Inoltre, varie esercitazioni militari e operazioni di monitoraggio avvengono grazie al supporto delle strutture militari sul nostro territorio”.

“E’ vergognoso che il nostro Paese, violando il trattato di non proliferazione nucleare e il referendum per l’abolizione del nucleare, ospiti 70 testate atomiche americane B61 nelle basi di Ghedi e Aviano, 80 volte più potenti delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Come cittadini e cittadine italiani pretendiamo l’uscita dell’Italia dalla Nato e la dichiarazione di neutralità rispetto al conflitto. Ora più che mai dobbiamo essere un fronte unico contro le politiche criminali russe e occidentali e contro gli interessi guerrafondai delle industrie militari. Perché se scoppierà una guerra, sarà atomica e le conseguenze ricadranno su tutto il Pianeta! E le responsabilità saranno di tutte le parti in causa! Per questo motivo dobbiamo gridare insieme: no alla guerra! No a Putin! No alla Nato!”, conclude la nota.

L'intero evento è organizzato in ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti.