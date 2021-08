A Ferragosto con 'Come un Gatto in Tangenziale- Ritorno a Coccia di Morto'

A Ferragosto, ancora grandi emozioni per gli addicted del grande schermo e, The Space Cinema, anticipa l’ondata di nuovi titoli in arrivo con un’anteprima speciale per gli amanti della commedia nostrana. Tornano il 14 e 15 agosto, in tutte le sale del circuito, i divertenti protagonisti del film “Come un Gatto in Tangenziale” – Ritorno a Coccia di Morto del regista Marco Milani.



Nel secondo capitolo ritroviamo ancora loro, i due simpatici protagonisti: l’intellettuale radical chic Giovanni (Antonio Albanese) e dall’altra, l'ex cassiera tatuata Monica (Paola Cortellesi). A tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come si era previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata come un gatto in tangenziale, Monica finisce in carcere, a causa delle gemelle ‘mano lesta’. Sarà Giovanni ad aiutarla ma a patto che accetti di svolgere servizi sociali presso la comunità cattolica di San Basilio, dove incontrerà un sacerdote molto affascinante, Don Davide, (Luca Argentero). Le prevendite per la visione del film in anteprima sono già aperte e per saperne di più, sul sito di The Space Cinema è disponibile la scheda dettagliata “Come un Gatto in Tangenziale” – Ritorno a Coccia di Morto



Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda al pubblico l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema. Per informazioni invece sull’accesso al cinema con Green Pass, è possibile informarsi sulla pagina presente sul sito: iniziative the space cinema.