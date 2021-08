A fine agosto sbarca ad Isola d'Istria la 17° edizione del festival Kino Otok

L'appuntamento con il festival cinematografico internazionale Kino Otok – Isola Cinema, tradizionalmente previsto a giugno, si sposta anche quest'anno a fine agosto per via delle sfavorevoli circostanze attuali. Pertanto, tra il 25 e il 29 agosto 2021 ci attende ad Isola un'altra edizione “fuori-serie” di un festival pieno di creatività filmica e innumerevoli incontri stimolanti. Il Kinoatelje rimane uno dei coproduttori di lunga data del festival e promuove con orgoglio il suo programma. Isola Cinema accoglierà il suo variegato pubblico di tutte le fasce d'età come una affidabile costante cinematografica: proponendo sia una fresca selezione dei migliori film, che un intrigante programma di accompagnamento in compagnia di registi ed estendendo l'invito al suo pubblico ad aprire le menti ai film, l'arte, la cultura, la società e la vita in generale.

Da 17 anni il festival Isola Cinema è una storia cinematografica in costante crescita che propone proiezioni, incontri con creatori e workshop. È un luogo comune dove nascono idee, si affinano opinioni e confrontano pareri. Alla base del festival si trova l’idea di offrire uno spazio cinematografico dove possono incontrarsi tutti i suoi partecipanti, l'elemento chiave, invece, sono una selezione clamorosa di film e del programma di accompagnamento per il pubblico di tutte le generazioni, tra cui possiamo trovare proiezioni, incontri con ospiti, workshop, il programma didattico Sottomarino – Isola per i giovani, così come la tipica movida sulla spiaggia Faro di Isola.

Il produttore del festival è Otok, l’istituto per lo sviluppo della cultura cinematografica che opera ad Isola e Lubiana dal 2003. I coproduttori, invece, sono il Centro Per la Cultura, Lo sport e le Manifestazioni Isola, la Cineteca slovena di Ljubljana e il Kinoatelje di Gorizia. Il cinema Mestni kino Kinodvor di Ljubljana e la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola sono partner chiave del festival. Potete trovare l'intera selezione filmica e il programma di accompagnamento del festival di quest'anno sul sito www.kinootok.org. Le ultime notizie e gli highlights del festival sono pubblicati invece sulla pagina Facebook e Instagram.

Presentiamo le produzioni italiane del programma 2021

Apriremo il festival con la proiezione del lungometraggio Assandira (Italia, 2020, 128'), diretto da Salvatore Mereu. Dopo un devastante incendio che tolse la vita a suo figlio, il vecchio Costantino (il grande Gavino Ledda), racconta come tutto ebbe inizio e cosa portò all’incendio. Sotto forma di un classico giallo (la voce del narratore, la femme fatale, un detective, la notte, la pioggia e un cadavere) si svolge una narrazione decisamente non classica su una famiglia e un triangolo amoroso, a ridosso di uno scontro di generazioni incapaci di comunicare tra di loro. Il film sarà proiettato mercoledì 25 agosto alle 20.00 all'Arrigoni Open Air Cinema di Isola, mentre la seconda proiezione avrà luogo sabato 28 agosto alle 10.00 all'Odeon Art Cinema di Isola.

Venerdì 27 agosto alle 20.00 presso Largo pri špini ad Isola, sarà proiettato il documentario Per Lucio (Italia, 2021, 78'), ultimo film di Pietro Marcello. Un omaggio e una narrazione inedita su Lucio Dalla, ambientata nel capoluogo emiliano, condotta attraverso le parole del suo fidato manager Tobia e del suo amico d’infanzia Stefano Bonaga. Parole, musiche e immagini – anche amatoriali – offrono una liricità che evoca un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione dell'Italia durante la seconda metà del secolo scorso.

Il documentario biografico sulla straordinaria stella del cinema italiano Alida Valli, Alida (Italia, 2021, 105'), sarà presentato direttamente dal regista, ospite del festival, Mimmo Verdesca. Nella sua opera Verdesca riesce in prima persona attraverso le parole inedite delle lettere, diari e altro esclusivo materiale d'archivio della grande attrice, a ritrarre integralmente la vita di una giovane ragazza di Pola che diventò in breve tempo una delle attrici più famose e amate del cinema italiano e internazionale. La proiezione in presenza del regista avrà luogo sabato 28 agosto alle 18.00 presso il Centro Culturale di Isola.

La programmazione dei film italiani è realizzata in collaborazione e con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura in Slovenia, della Comunità degli Italiani 'Santorio Santorio' di Capodistria e della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, e dell'Università Popolare di Trieste.

La prima slovena della coproduzione italo-slovena, Sanremo

Il lungometraggio Sanremo (Miroslav Mandić, Slovenia, Italia, 2020) è una coproduzione italo-slovena e negli ultimi mesi ha riscosso successo nei più grandi festival cinematografici internazionali. In Slovenia sarà presentato in anteprima proprio durante il 17° festival Isola Cinema ad Isola. Sanremo, ultima opera del regista bosniaco-sloveno Miroslav Mandić, è un dolce film su Bruno che vive una vita avvolta nella nebbia dei ricordi in una casa di riposo. Con una narrazione semplice e poetica il regista racconta con precisione i sentimenti sulla perdita di memoria attraverso i quali penetrano i raggi luminosi dell'amicizia e dell'amore. Alla prima il film verrà presentato dall'autore Miroslav Mandić, dall'attore principale (il sempre l'eccellente Sandi Pavlin) e dalla troupe cinematografica.

Costruiamo ponti tra il cinema e le altre arti creative: Robida della Stazione di Topolò

Tra i tanti contenuti del programma di accompagnamento che andranno ad arricchire e animare la proposta cinematografica della 17° edizione dell’Isola Cinema, segnaliamo la residenza dell'associazione e rivista di cultura e arte Robida. L’associazione trova dimora nel villaggio di confine di Topolò/Topolove nelle Valli del Natisone. Il gruppo di giovani artisti che si riunisce intorno all’associazione pubblica l'omonima rivista tematica su cultura e arte, organizza incontri e laboratori e, in senso lato, riflette sulla vita sul margine. Durante il festival i membri dell'associazione raccoglieranno materiale per il nuovo numero della rivista, dedicato interamente al tema dell'isola, e presenteranno il loro lavoro. I visitatori che entreranno nel loro studio di residence ubicato nella sede del Fondo pubblico della Repubblica di Slovenia per le attività culturali (JSKD di Isola) potranno visitare la mostra proposta dall’associazione in questione in tutti i giorni del festival (dal 25 al 29 agosto) e rilassarsi leggendo i vecchi numeri di Robida e altre pubblicazioni.

Un caloroso benvenuto alla 17° edizione del festival cinematografico internazionale Kino Otok – Isola Cinema ad Isola!

