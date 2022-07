A fior d'acqua, musica e performance a Duino

Prosegue la rassegna “Questa volta metti in scena…Summer” con un evento di musica e performance visiva live organizzato dall’Associazione culturale Opera Viva giovedì 7 luglio, alle 21, nella Basilica di San Giovanni in Tuba (Duino Aurisina-Devin Nabrežina – Trieste), ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Protagonisti di questo spettacolo immersivo saranno la Chromatic Harp Ensemble, formata da tre giovani talentuose arpiste (Marija Basta, Myriam Genito e Anna Tlbot) del Conservatorio di Musica Tartini e il collettivo Deltaprocess, composto da artisti multimediali di calibro internazionale, come l’indiana Fay Fernandes, il portoghese Davide Negrao e il friulano Federico Petrei.

“Giovani promesse e artisti affermati”, spiega Lorena Matic, ideatrice e direttrice della rassegna, “per un appuntamento in un luogo suggestivo, dove dopo 40 km nel sottosuolo risorge il fiume Timavo. La Basilica di San Giovanni in Tuba infatti ospiterà uno spettacolo di musica e interazione visiva live con immagini e video (oltre un centinaio) forniti dal WWF Area Marina Protetta di Miramare, rielaborati graficamente con effetti in 2D e 3D, che vestiranno come un affresco contemporaneo gli interni della Basilica. Immagini spettacolari di un mondo nascosto ma vivo e a portata di mano, che svela la bellezza magica della vita, fatta di piante e microroganismi della Riserva Naturale di Miramare”.

L'intera rassegna ideata e diretta da Lorena Matic, prodotta dall'Associazione culturale Opera Viva si realizza grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la partnership dei Comune di Trieste, Monrupino e Monfalcone, del WWF Italia Area Marina Protetta, STV Triestina della Vela, UICI FVG, Parrocchia di S.ta Maria Assunta, Trieste Flute Association, Cinquantacinque Coop. Sociale, Liceo artistico Nordio, MDB srl e Bonawentura.

Per info www.assocoperaviva.it