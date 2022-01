A Fiume Veneto arriva 'Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen'

A Uci di Fiume Veneto arriva la Stagione 2022 degli Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il 17 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 e il 18 gennaio alle 20:00 l’appuntamento è con Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen, l’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge e diretto da Haruo Sotozaki.



La storia racconta di Tanjiro e i suoi compagni che, completata la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, ricevono dal corvo del legame (una specie di ricetrasmittente per ricevere gli incarichi) la loro prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta precipitando così in un sogno infinito.