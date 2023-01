A Fiume Veneto arriva 'Ho sempre fatto così'

Domenica 5 febbraio, alle 17, nelle strutture della locale sezione degli Alpini di Fiume Veneto, ‘I Papu’ si esibiranno nello spettacolo 'Ho sempre fatto così', trattando, con estrema sensibilità, i temi della sicurezza e gli infortuni sul lavoro.

L’evento è organizzato da Anmil, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

“E’ un segno di riconoscimento verso il Comune di Fiume Veneto e tutti i suoi cittadini – dichiara il presidente di Anmil Pordenone Amedeo Bozzer -, per la collaborazione fattiva e il successo ottenuto nell’organizzazione della 72° Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro, che si è tenuta il 9 ottobre alla Claber spa. Il supporto dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Jessica Canton, verso la sensibilizzazione alla problematica grave degli infortuni in ambito occupazionale, è stata importante e continua. L’evento del 9 ottobre, che si è svolto per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, ha dato lustro a livello nazionale a tutto il nostro territorio e alle battaglie che l’associazione persegue da sempre".

“Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di Anmil e del presidente Bozzer", dichiara l’assessore alle attività produttive Michele Cieol. "Il problema degli infortuni sul lavoro è una piaga sociale verso la quale tutte le iniziative di sensibilizzazione sono fondamentali per implementare la cultura della sicurezza. Aver organizzato, insieme ad Anmil, la 72° Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro a Fiume Veneto, all’interno di un sito produttivo, non è stato un punto di arrivo, ma il culmine di un percorso sul quale siamo determinati a voler procedere anche per il futuro”.

In occasione dell’evento, si terrà il consueto scambio del caschetto tra l'amministrazione comunale di Fiume Veneto e quella di Pordenone, che ospiterà, l'8 ottobre, la Giornata provinciale delle vittime e degli incidenti sul lavoro, nonché l’80esimo anno di fondazione dell'Anmil.