A Fiume Veneto arriva Bon Jovi From – Encore Nights

Dal 10 al 13 giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Bon Jovi From – Encore Nights, il film concerto distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, Rockol.it, MYMovies.it di una delle band che ha scritto la storia rock. La “Rock & Roll – Hall of Fame band” dei Bon Jovi, Encore Nights e Trafalgar Releasing annunciano una nuova esclusiva esperienza cinematografica e musicale per le sale di tutto il mondo: dopo le date del tour cancellate a causa dell’emergenza sanitaria, questi leggendari performer volevano raggiungere i loro fan in tutto il mondo regalando loro un assaggio di ciò che potranno aspettarsi dal ritorno della musica dal vivo.



I Bon Jovi porteranno sul grande schermo tutta l’energia dei loro live dal palco del Paramount Theatre nello stato del New Jersey, patria di Jon Bon Jovi. La band proporrà i più grandi classici di tutti i tempi da “You Give Love A Bad Name”, “It’s My Life”, “Wanted Dead Or Alive” e “Bad Medicine” fino a “Livin ‘On A Prayer”. Verranno inoltre presentate anche alcune nuove canzoni del quindicesimo album di studio del 2020, che ha già riscosso un enorme successo.



Con oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo, un ampio catalogo di strepitosi successi, migliaia di concerti in più di 50 paesi per oltre 35 milioni di fan e biglietti venduti e oltre 1 miliardo di dollari incassati in tutto il mondo solo nell’ultimo decennio, i Bon Jovi sono una rock & roll band leggendaria. Nel film, la line up della band vede schierati i componenti originali dei Bon Jovi come David Bryan, Tico Torres e Jon, con il bassista di lunga data Hugh McDonald, il chitarrista Phil X unitosi alla band strada facendo, a partire dal 2013, oltre al co-produttore e co-autore John Shanks e al polistrumentista Everett Bradley.Le multisale che proietteranno Bon Jovi From – Encore Nights dal 10 al 13 giugno sono UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Porta di Roma (RM) e UCI Parco Leonardo (RM).UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Venezia Marcon (VE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Torino Lingotto (TO) proietteranno il contenuto il 10 e l’11 giugno.UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise e UCI Molfetta applicheranno la tariffa di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.