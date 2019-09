A Fiume Veneto arriva Diego Maradona

Dal 23 al 25 settembre nelle multisale del Circuito UCI arriva Diego Maradona, il docu-film del grande Asif Kapadia, già regista di Amy, che ha visto il Premio Oscar come Miglior Documentario nel 2016. Distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group, Diego Maradona è la storia di un ragazzino povero e senza istruzione cresciuto in una baraccopoli: la sua sorprendente eccellenza lo fa diventare una stella assoluta, elargendogli ricchezze incalcolabili, fama mondiale e status degno di una divinità. Tuttavia, gli mancano gli strumenti per gestire una celebrità simile. Ogni trionfo della sua vita sembra avere un esito disastroso – anche se di solito finisce per uscirne vincitore perché, come fa notare Kapadia: “È così sveglio e scaltro. Non importa quante volte fallisce, si rialza sempre e va avanti. Com’è possibile che una persona con le sue origini passi tutto quello che ha passato lui senza risentirne?”.



A Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne prigioniero della sua stessa città. Forse perché, come spiega il preparatore atletico di Diego, Fernando Signorini, Diego non ha nulla a che fare con Maradona ma Maradona trascina Diego ovunque lui vada.



Le multisala che proietteranno Diego Maradona dal 23 al 25 settembre alle 18:00 e alle 21:00 sono: UCI Bicocca, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Casoria (NA), UCI Cinepolis Marcianise), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona.



Quelle che lo proietteranno il 23 e 24 settembre alle 21:00 e il 25 settembre alle 18:00 e alle 21:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Perugia e UCI Sinalunga UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA) proietteranno Diego Maradona il 23 e 24 settembre alle 21:00.