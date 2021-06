A Fiume Veneto arriva l’anteprima di A Quiet Place II

Il 21 giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima di A Quiet Place II, il lungometraggio distribuito da Eagle Pictures che racconta la tragica avventura della famiglia Abbott in un mondo post apocalittico, dove ogni piccolo rumore può essere fatale. La Terra è stata infatti invasa da una razza aliena priva di vista ma dotata di un udito finissimo, pronta ad attaccare al minimo sussurro. Nel cast Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe e Cillian Murphy.



Acquistando un solo biglietto i fan della saga diretta da John Krasinski potranno inoltre assistere alla proiezione di A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, distribuito dalla 20th Century Fox, in una maratona unica dedicata agli amanti del brivido.



Le multisala che proietteranno l’anteprima di A Quiet Place II e A Quiet Place – Un Posto Tranquillo sono: UCI Alessandria (AL), UCI Palermo (PA), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Verona (VE), UCI Showville Bari (BA), UCI Firenze (FI), UCI Certosa (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Ferrara (FE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Molfetta (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM).



UCI Luxe Palladio (VI), UCI Arezzo (AR), UCI Cagliari (CA), UCI Catania (CT) e UCI Bolzano (BZ) proietteranno esclusivamente l’anteprima di A Quiet Place II.Il prezzo del biglietto l’anteprima di A Quiet Place II e A Quiet Place – Un Posto Tranquillo è pari al costo previsto per il biglietto intero festivo. È possibile assistere alla proiezione di uno solo dei titoli proposti. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.Gli Abbott e i loro tre figli camminano scalzi dentro un supermercato abbandonato e lungo la via del ritorno a casa, lontano dalla città. Sono rimasti in pochi nella loro zona e devono stare attenti a non fare alcun rumore, o le terribili creature che hanno invaso il nostro pianeta li individueranno in un attimo e per loro sarà la fine. Per 472 giorni, gli Abbott sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni che conoscono bene, perché la figlia maggiore è sordomuta. Ma un altro figlio è in arrivo e non fare rumore diventa sempre più difficile.In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.