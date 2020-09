A Fiume Veneto e Villesse arriva 'Volevo Nascondermi'

Lunedì 28 marzo negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana è Volevo Nascondermi, il lungometraggio diretto da Giorgio Diritti e interpretato da Elio Germano sulla vita del pittore Antonio Ligabue

La rassegna all’UCI Pioltello è in programma mercoledì 30 settembre.



Il prezzo del biglietto per assistere alle proiezioni dei film in rassegna, che saranno proposti ogni lunedì (mercoledì nel caso di UCI Pioltello) è di 5 euro. Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.



Le multisale del Circuito in cui è attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Catania, UCI Bolzano, UCI Verona, UCI Alessandria, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Villesse (GO), UCI Palermo, UCI MilanoFiori, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI RedCarpet Matera, UCI Mestre (VE), UCI Sinalunga (SI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Ferrara, UCI Casoria (NA), UCI Piacenza, UCI Reggio Emilia, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Roma Est, UCI Lissone (MB), UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Firenze, UCI Montano Lucino (CO), UCI Torino Lingotto, UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Porta di Roma, UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Fiumara (GE), UCI Molfetta (BA), UCI Pioltello.



VOLEVO NASCONDERMI

È possibile acquistare i biglietti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto, presso le casse delle multisale aderenti e tramite call center (892.960). Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia.In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito:Volevo nascondermi… ero un uomo emarginato, un bambino solo, un matto da manicomio, ma volevo essere amato. Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato. Diventerà il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari stando sulle sponde del Po. Sopraffatto da un regime che vuole “nascondere” i diversi e vittima delle sue angosce, viene rinchiuso in manicomio. Anche lì in breve riprende a dipingere. Più di tutti, Toni dipinge se stesso, come a confermare il suo desiderio di esistere al di là dei tanti rifiuti subiti fin dall’infanzia. L’uscita dall’Ospedale psichiatrico è il punto di svolta per un riscatto e un riconoscimento pubblico del suo talento. La fama gli consente di ostentare un raggiunto benessere e aprire il suo sguardo alla vita e ai sentimenti che sempre aveva represso. Le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l’intera collettività, il dono della sua diversità