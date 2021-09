A Fiume Veneto Essai propone 'Un Divano a Tunisi'

Lunedì 6 settembre negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è Un Divano a Tunisi, il film di Manele Labidi Labbé, distribuito da Bim Distribuzione e interpretato da Golshifteh Farahani.



La storia è quella di Selma Derwich, una psicanalista trentacinquenne che lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia della città natale, Tunisi. Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo all'indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza locale, l'amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche dell'hammam o sotto il casco del parrucchiere, Selma offre una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé e prendere il polso della città.



