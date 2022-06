A Forgaria nasce un nuovo Festival

Un nuovo Festival nel cuore del Friuli, a Forgaria, organizzato dalla Good Vibrations Entertainment con il supporto della Pro Loco e del Comune di Forgaria Nel Friuli all’insegna della varietà di generi: dal country, bluegrass, hillbilly, folk, blues di Joe Bastianich, ormai inarrestabile nella sua carriera musicale con La Terza Classe il 7 luglio, alla festa indie pop dei Broccoletti Pop l’8 luglio, per passare alla musica intramontabile dei Queen con il tributo dei 6 Pence il 9 luglio e la chiusura con l’omaggio alle colonne sonore di Ennio Morricone e non solo, con la Movie Chamber Orchestra il 10.

Giovedì 7 luglio alle 21 alla Forgaria Arena Joe Bastianich e La Terza Classe (biglietto: 14 euro + prevendita). Famoso imprenditore nella ristorazione (con un’azienda agricola anche a Cividale del Friuli) ma anche personaggio televisivo e cantante, figlio di esuli istriani nato a New York, fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali “On The Road”, nel quale si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band dedita al folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano “Music City Roots” e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di “Italia’s Got Talent”.

Il suo album “Aka Joe” è uscito a settembre 2019. Scrivere canzoni è una terapia per Bastianich, che ha dichiarato la presenza dei suoi ricordi nelle tracce: «La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore». L’anno scorso ha pubblicato l’instant song “One City Man”, un inno d’amore dedicato alla sua New York, che nonostante periodi bui trova sempre l’energia per rialzarsi. E per farlo alla grande. «Non potevo non raccogliere in questa canzone tutta la gratitudine, le emozioni, l’amore che ho verso la mia città natale. New York non è sempre facile ma proprio come succede con una donna amata, la si sceglie – o è lei a sceglierti – per la vita. Non puoi farci niente. Io resterò con lei».Dopo aver girato nell’estate 2021 in lungo e in largo l’Italia passando per l’Estate Sforzesca di Milano, il Mura Festival di Verona, il Ferrara Comfort Festival, il Sicilia Jazz Festival a Palermo, il Torrita Blues Festival in Toscana, il Trieste Calling The Boss, la ciurma napoletana de La Terza Classe capitanata da Joe torna a calcare i palchi di vari festival questa estate per un pieno di country, bluegrass, hillbilly, folk, blues… in una parola, la musica Americana con la A maiuscola.

Venerdì 8 luglio alle 22, Broccoletti Pop (biglietto: 10 euro + prevendita). Gli artisti che tutti ascoltano nelle cuffiette suonati in un dj-set solo italiano: Broccoletti è un party di musica italiana contemporanea che mescola le sonorità più in voga del momento nei generi ormai di diffusione popolare indie-trap-pop. La serata si discosta da qualsiasi format attualmente presente, evitando qualsiasi brano revival o storico, e allo stesso tempo prendendo le distanze dalla classica festa alternativa “indie”, che racchiude una forte componente British e che chiama un pubblico di nicchia. A Broccoletti ci sono solo canzoni italiane uscite negli ultimi 5 anni di artisti come Calcutta, Cosmo, Blanco, Chiello, Pop-X, Frah Quintale, Ariete, Coma_Cose, Ghali, Carl Brave e molte altre...

Sabato 9 luglio, alle 21, i 6 Pence (biglietto: 15 euro + prevendita). Una spettacolare band che da diversi anni fa rivivere con energia i grandi successi della band inglese (protagonista musicale anche dello spettacolo “Forever” che sta girando i teatri italiani).

Sarà uno spettacolo che spazierà a 360 gradi nel repertorio dei Queen passando dai brani storici della band britannica a quei pezzi che purtroppo Freddie Mercury non ha mai potuto riproporre live, senza tralasciare le “chicche” per i fan più accaniti. Negli ultimi anni hanno calcato in Friuli Venezia Giulia anche i prestigiosi palchi del Castello di San Giusto, Castello di Udine, Piazza Grande di Palmanova e Festival di Majano. Una vera garanzia di divertimento.

Infine, domenica 10 luglio, alle 20.15, Movie Chamber Orchestra - Omaggio a Morricone e non solo (biglietto: 12 euro + prevendita). Si tratta di un viaggio musicale nelle più celebri colonne sonore di film italiani ed internazionali in particolar modo quelle di Ennio Morricone eseguite dalla “Movie Chamber Orchestra”, una delle più note formazioni italiane specializzata nelle esecuzioni di temi cinematografici, con all’attivo una lunga serie di concerti in tutta Italia ed all’estero. L’orchestra è composta da musicisti di altissimo livello impiegati costantemente nelle produzioni cinematografiche e, quindi, garanzia della qualità.

Ogni esecuzione risulta assolutamente avvincente in quanto gli ascoltatori hanno modo di riconoscere i temi dei corrispondenti film, in un crescendo di ricordi ed emozioni che oltre al protagonista assoluto Morricone vivrà di momenti emozionanti con le musiche di Nino Rota e John Williams.