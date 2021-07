A Forni di Sopra torna l'Anciuti Music Festival

"Che in un piccolo paese delle nostre montagne sia nato e abbia vissuto un indiscusso protagonista della musica del suo tempo come Giovanni Maria Anciuti, ancora oggi ricordato in tutto il mondo, è un fatto che ci riempie di orgoglio". Lo ha affermato l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenendo online alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Anciuti Music Festival, l'unico evento in Italia dedicato agli strumenti ad ancia doppia, oboe in primis.

Promosso dal Comune di Forni di Sopra in collaborazione con l'associazione culturale Dorelab e con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, il festival è dedicato infatti a Giovanni Maria Anciuti, il raffinatissimo costruttore di strumenti a fiato esposti nei musei di tutta Europa, vissuto a cavallo tra fine '600 e inizio '700 e le cui origini portano proprio alla località delle Dolomiti Friulane.

"È sempre saggio investire in cultura - ha sottolineato Gibelli -. Questa Amministrazione sostiene i progetti e gli eventi culturali non solo tramite i bandi, ma anche attraverso lo strumento dell'Art Bonus nella convinzione che sia fondamentale l'apporto dei privati nella realizzazione delle iniziative culturali in Friuli Venezia Giulia".

"Da un recente studio, che la Direzione Cultura della Regione in collaborazione con PromoTurismoFvg ha commissionato a Guido Guerzoni, è emerso che gli eventi culturali hanno anche un forte impatto economico sul territorio. Vi sono però alcune realtà che vanno preservate indipendentemente dalla loro produttività in termini economici. L'Anciuti Music Festival - ha concluso l'assessore - rappresenta una buona pratica che va valorizzata proprio per la sua grande valenza culturale".

IL PROGRAMMA