A Gemona debutta l’atteso concerto 'Due violini e pianoforte'

Foto Mussutto 3Debutta giovedì 6 agosto al Duomo di Gemona alle 20.45, con replica alla stessa ora venerdì 7 agosto al Chiostro di San Giacomo a Polcenigo, l’atteso concerto Due violini e pianoforte, con Lucio Degani, Antonella Defrenza e Ferdinando Mussutto, inserito nel cartellone di “Un fiume di note”, la rassegna musicale itinerante che attraversa alcuni tra i siti di maggior pregio sotto l’aspetto paesaggistico, storico e architettonico della nostra regione, realizzata da Piano FVG e Il Distretto Culturale del Friuli Venezia Giulia con il Comune di Polcenigo e curata da Dory Deriu Frasson e Davide Fregona.



Un’occasione preziosa per apprezzare ancora una volta il tocco inconfondibile e istrionico di un violinista, Lucio Degani, pressoché perfetto, dotato di tecnica insuperabile e di raro carisma, che vanta una pluriennale carriera internazionale che lo ha portato nelle più importanti sale da concerto e nei più prestigiosi teatri del mondo (Lincoln Center di New York, Musikverein di Vienna, Teatro La Scala di Milano, l’Opéra di Parigi, e molti altri). Primo violino solista de “I Solisti Veneti”, già sotto la direzione del compianto M° Claudio Scimone, Degani è descritto come “…uno dei violinisti dotati di maggior fascino e carisma sul panorama internazionale, un interprete capace non solo di disinvoltura tecnica ma anche di preziosa ricerca del suono che gli permettono così di raggiungere livelli massimi di virtuosismo ed espressività”. Accanto a lui il talentuoso pianista Ferdinando Mussutto e la giovane, ma già affermata, violinista Antonella Defrenza.



Il programma musicale è particolarmente ricercato e accattivante: spazierà tra musiche di Charles-Auguste de Beriot, Johann Sebastian Bach, Heandel-Halvorsen, Maurice Moszkowski, Dmitry Shostakovich e Pablo De Sarasate.Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 392 3293266.Un Fiume di Note prosegue sabato 8 agosto alle 20.45 all’Area Archeologica di Torre a Pordenone, con una produzione esclusiva realizzata dalla kermesse: il concerto “Dedicato a Ennio Morricone” con l’inedito connubio tra il flauto di Roberto Fabbriciani e la tromba solita di Diego Cal, virtuosi dello strumento che per l’occasione propongono un originale duetto di fiati di straordinaria e peculiare sonorità.Il concerto rende omaggio al grande compositore recentemente scomparso. Dopo una breve introduzione in ricordo del Maestro, si avvicenderanno brani appositamente arrangiati e originali tratti da colonne sonore di celebri film quali “Mission”, “C’era una volta in America” “Canone inverso”, canzoni e musica “pura” quali la “Cadenza” per flauto e nastro magnetico del 1988 e la musica del film “La Gabbia” del 1985, scritte e dedicate a Roberto Fabbriciani. Inoltre Fabbriciani eseguirà la sua “Elegia” e Diego Cal una elaborata fantasia di canzoni arrangiata per tromba e strumenti.Curato da Dory Deriu Frasson e Davide Fregona, Un Fiume di note è realizzato dal Comune di Polcenigo sotto l’egida di Piano FVG e Il Distretto Culturale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno e il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, Itas Mutua Assicurazione, BCC Pordenonese e Monsile, i Comuni di Aquileia, Gemona, Sacile e la collaborazione di Mittelfest 2020.