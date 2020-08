A Gemona ritorna il Festival Glemmy

Venerdì 7 agosto, alle ore 20.30 in Piazzetta Fantoni a Gemona del Friuli (in caso di mal tempo sotto la Loggia comunale), prenderà il via la manifestazione Glemmy declinata attraverso la musica, la letteratura, il cinema e la multivisione, espressioni artistiche che segneranno l’edizione di quest’anno, dedicata agli anni Sessanta, e che vede il Comune impegnato con la collaborazione della Pro Glemona, il Gruppo fotografico Gemonese e la Cineteca del Friuli.

“Il successo di pubblico della scorsa edizione, dedicata agli anni ’50 - afferma l’assessore alla cultura Flavia Virilli -, ci ha spinto a non rinunciare, nonostante le difficoltà legate a questo particolare momento, a celebrare gli anni Sessanta con un’edizione ridotta della manifestazione che tuttavia si preannuncia poliedrica e coinvolgente, proponendosi di approfondire quel decennio attraverso le espressioni artistiche che più stimolano lo spettatore, trasportandolo in un autentico viaggio a ritroso nel tempo tutto da gustare nel cuore del centro storico, per l’occasione trasformato in un salotto a cielo aperto”.



L’evento si apre con una serata dedicata alla lettura dal titolo “Gli anni 60 tra le pagine dei libri”, animata dai lettori volontari della Civica Biblioteca Glemonense e preceduta dalla musica prodotta nel decennio, mixata da dj Tommy che chiuderà anche l’incontro. Tra i titoli alcuni classici come “Il giardino dei Finzi Contini” di Bassani, “Norwegian wood” di Murakami e “Se l’acqua ride” di Malaguti.Sabato 8, alle 21.30, multivisione curata da Claudio Tuti dal titolo “Erano gli anni Sessanta”, che ripercorrerà quel decennio scandendo anno per anno i principali avvenimenti.Domenica 9 dalle 18.30 alle 22 Enzo Salzano del Gruppo “SODA” animerà via Bini con un intrattenimento musicale dal titolo “Le canzoni degli anni Sessanta”.Bisognerà attendere giovedì 20 agosto, invece, per poter entrare nella sezione dedicata ai film con “In ginocchio da te” con Gianni Morandi, tipico esempio dei “musicarelli”, un sottogenere cinematografico tipicamente italiano caratterizzato dalla presenza di giovani cantanti famosi, il cui nome risulta ricalcato su quello del famoso “Carosello”.Venerdì 21 ritornano i lettori volontari della Glemonense in compagnia di dj Tommy con titoli tra i quali “Due di due” di De Carlo e “Il buio oltre la siepe”.Mercoledì 26, nella stagione del “Cinema sotto le stelle” alle 21 al Parco di Via Dante, verrà proiettato “Colazione da Tiffany”, tratto dal libro di Truman Capote con la magnifica Holly Golightly interpretata da Audrey Hepburn.Venerdì 28, in Piazzetta Fantoni alle 21, sarà la volta del cartone animato “Yellow submarine”, una somma visiva e concettuale di quegli anni: un film rivoluzionario, rispetto ai canoni Disney, dove si fondono Pop art ed Espressionismo con la musica dei mitici Beatles.Per concludere, venerdì 4 settembre si chiude il ciclo dedicato ai film, che vedono anche la musica come protagonista, con il classico “Il laureato”: nel 1967, Hollywood affronta la rivoluzione sessuale con un giovanissimo Dustin Hoffman, la colonna sonora di Simon e Garfunkel e un premio Oscar al regista Mike Nichols.