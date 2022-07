A Gemona torna il Cinema sotto le stelle

Al via il 20 luglio al Parco di via Dante a Gemona la 26esima edizione del Cinema sotto le stelle, la rassegna estiva di cinema all'aperto realizzata dalla Cineteca del Friuli in collaborazione con il Comune. Sette gli appuntamenti in programma, fino al 31 agosto, sempre di mercoledì.

Dedicato a Gemona e in particolare ai più giovani l’evento inaugurale di mercoledì 20 luglio (ore 21.30), Gemona con gli occhi dei bambini, un filmato ideato e sviluppato dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Piovega, Ospedaletto e Santa Maria degli Angeli nell’ambito di un percorso formativo voluto e finanziato dal Comune di Gemona su iniziativa dell’Assessorato all’Istruzione. Dopo aver acquisito le basi per “fare un film”, dalla stesura della sceneggiatura alle tecniche di ripresa fino al montaggio, i bambini hanno costruito insieme ai loro insegnanti e sotto la supervisione di Stefano Marzona di SGvideoproduzioni un documentario che invita a scoprire o riscoprire con occhi diversi, quelli appunto dei bambini, alcune location gemonesi. Il video sarà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per promuovere il territorio.

Anticipando le atmosfere medievali di “Tempus”, la rassegna prosegue mercoledì 27 luglio alle 21.30, con il classico Disney Robin Hood (1973) preceduto dal cortometraggio con Topolino Laggiù nel medioevo (1933).

In viaggio verso un sogno, che si vedrà il 3 agosto alle 21.15, è invece una commedia costruita da Tyler Nilson e Michael Schwartz su misura per Zack Gottsagen, un ragazzo con la sindrome di Down dalle eccezionali doti attoriali. Appassionato di wrestling, Zack sogna di allenarsi come un professionista e per inseguire il suo sogno impossibile è disposto a rischiare tutto.

Cast stellare per la commedia Dolittle di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., Antonio Banderas e Michael Sheen. Protagonista è John Dolittle (Robert Downey Jr.), famoso quanto eccentrico medico e veterinario nell’Inghilterra vittoriana, che da anni vive isolato dal mondo, circondato solo da un esercito di animali esotici. Avvertito che la regina si è ammalata, dovrà suo malgrado partire per un'isola remota e misteriosa in cerca di una cura. L’appuntamento è per il 10 agosto alle ore 21.15.

Sull’onda del successo del recente biopic Elvis di Baz Luhrmann, mercoledì 17 agosto alle 21.15 sarà proiettato il film con Elvis Presley preferito da Elvis Presley, ovvero La via del male (King Creole, 1958) di Michael Curtiz, tratto da un romanzo di Harold Robbins. Il re del rock impersona Danny, giovane turbolento di New Orleans che finisce spesso nei guai ma è un vero talento come cantante. Tanti i brani cantati da Presley nel film, che saranno successivamente raccolti nell’album King Creole.

Da una storia vera, la commedia drammatica Conta su di me (mercoledì 24 agosto, ore 21) di Marc Rothemund racconta l’incontro e l’amicizia fra Lenny, un trentenne scapestrato, e David, un quindicenne affetto da una grave malformazione cardiaca.

Il titolo che chiude in allegria la 26esima stagione gemonese di cinema all’aperto è Beata ignoranza (mercoledì 31 agosto, ore 21) di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann e Marco Giallini nei panni di due insegnanti di liceo amici/nemici le cui idee sul web e sui social – con relativa dipendenza – sono agli antipodi.

In caso di condizioni metereologiche avverse, le proiezioni si terranno al Cinema Sociale. L’ingresso è a offerta libera.

Info: 348 8525373 / 0432 980458, info@cinetecadelfriuli.org, www.cinetecadelfriuli.org