A Gorizia, Concerto di Ferragosto Hispanidad

Giovedì 15 agosto, la Stagione concertistica itinerante “Note in città” proseguirà con il Concerto di Ferragosto proposto dall’Athanor Guitar Quartet, con la partecipazione straordinaria del pianista Pablo Diaz Cazares. La serata, organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani e dalla Casa delle Arti di Gorizia grazie al prezioso sostegno dell’Amministrazione Comunale di Gorizia, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, si terrà alle 21 a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia.



Athanor Guitar Quartet, composto da Maria Francesca Arcidiacono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa e Fulvio Sain, è un progetto nato a Gorizia nel 2009 dalla passione di quattro musicisti con l’intento di proporre un repertorio multiforme, che spazia dal barocco al contemporaneo, privilegiando opere poco note e trascrizioni di brani nati per formazioni musicali o strumenti diversi.



Il Quartetto si è esibito in occasione di importanti manifestazioni, in Italia e all’estero, tra le quali il Festival Internazionale di chitarra classica “Progetto Mercatali”, la rassegna “Musica a 4 stelle”, la XVIII e la XX giornata FAI di primavera, la stagione 2011-2012 di Anà-Thema Teatro e il Festival Internazionale di chitarra classica “Valle armonica”, tenutosi a Bale (Croazia). Nel dicembre 2013 si è esibito con grande successo presso Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma, in occasione della manifestazione culturale “Il Friuli incontra l’Ungheria”. Il Quartetto ha registrato il brano “Races, Sliwowitz and Anomalous Smiles” del compositore Giorgio Tortora per la casa editrice canadese Les Productions d’OZ. Nell’ambito della XII edizione della Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Athanor Guitar Quartet ha partecipato alla presentazione del video dell’artista digitale Paul David Redfern, dedicato al brano “Races, Sliwowitz and Anomalous Smiles” del compositore Giorgio Tortora, eseguendo il brano dal vivo. Ha partecipato a diversi concorsi chitarristici, in Italia e all’estero, ottenendo sempre lusinghieri risultati, tra cui il terzo premio nel 2010 ed il secondo premio nel 2015 al concorso internazionale di chitarra “Omiš Guitar Fest”, svoltosi ad Omiš (Croazia).



Juan Pablo Dìaz Càzares, pianista d’origine messicana nato a Degollado Jalisco, si è laureato in pianoforte con la lode presso L’Escuela Superior de Mùsica del Centro Nazionale delle Arti a Città del Messico, sotto la guida della leggendaria pianista Maria Teresa Rodriguez e in seguito ha conseguito la Laurea di secondo livello presso il Conservatorio di Udine con il massimo dei voti. Ha frequentato il corso di accompagnamento e collaborazione al pianoforte all’Accademia Franz Liszt di Budapest - Ungheria (2012-2013) e ha partecipato a masterclass con pianisti di livello internazionale, quali Daniel Rivera (Argentina), Alberto Alvarez (Cuba), Irina Decheva (Bulgaria), Manuel de la Flor (Messico) e Licia Lucas (Brasile). Si è esibito come solista e in gruppi di diverse combinazioni cameristiche in molte sale della sua nazione. Ha inoltre partecipato al progetto “Zopotlan” svoltosi in Texas.



La rassegna “Note in città” proseguirà domenica 1° settembre con la presentazione del libro “La ragazza di Chagal” della scrittrice Antonella Sbuelz, che si terrà alle ore 18.30 a Gorizia presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia



Tutti i concerti in programma nell’ambito della rassegna “Note in città” sono a ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia.