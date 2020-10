A Gorizia è di scena il cinema horror

Be Afraid Horror Fest svela la line-up completa. Il 2020 è stato sicuramente un anno particolare, un anno in cui si vociferava che non ci fossero film (o almeno non abbastanza), per fortuna però quelle voci erano assolutamente infondate. Con l'arrivo di oltre 600 opere provenienti da una cinquantina di paesi diversi s'è conclusa la difficilissima selezione per la seconda edizione dell'unico festival interamente incentrato sull'horror in Friuli Venezia-Giulia.



Tredici i lungometraggi in competizione che vanno a formare la line-up completa, di cui nove anteprime nazionali. Titoli del calibro di Psycho Goreman, il Goonies ultra gore di Steven Kostanski (the Void, Leprechaun Returns), Sky Sharks con cyber squali volanti cavalcati da mutanti nazisti e molto altro ancora.

Ovviamente non potevano mancare i corti, trentasette opere divise in due categorie, una classica e l'altra lockdown.



La seconda edizione del Be Afraid Horror Fest si svolgerà dal 26 al 29 novembre interamente al Kinemax di Gorizia seguendo tutte le norme sanitarie attualmente applicate ai cinema con due piccole differenze. Gli ospiti saranno solamente virtuali e dal momento che i posti sono ridotti a un terzo si consiglia caldamente di accreditarsi.