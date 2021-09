A Gorizia il Concorso internazionale di Canto Cameristico Seghizzi

Domenica 19 settembre, alle ore 15.00, presso la sede dell’Associazione “Seghizzi” a Gorizia, ritorna la musica cameristica del Concorso Solistico, giunto quest’anno alla 18° edizione.



Quattro sono le nazioni rappresentate in questa edizione, purtroppo ancora segnata dalle difficoltà di spostamento a causa delle restrizioni dovute alla situazione Covid. Il concorso si svolgerà comunque nel segno della continuità e dell’alto livello qualitativo raggiunto in questi anni. I giovani concorrenti presenteranno un repertorio formato da tre brani di tre diverse epoche storiche: dal 1650 fino ai giorni nostri potranno spaziare tra arie di Opera e i più classici Lied. A giudicare le esibizioni dei cantanti ci saranno la Soprano Luisa Giannini, docente al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, il Maestro Mario Lanaro organista, direttore di coro e docente vicentino e ci sarà la cantante goriziana Manuela Marussi.



Ad impreziosire l’offerta musicale della giornata ci sarà il concerto del gruppo “Val Isonzo Flutes” di Staranzano, che alle ore 18.00 proporrà al pubblico anche un’esibizione di musica cameristica strumentale. Gli esecutori sono: Giovanna Nardin, Ettore Michelazzi, Marta Lombardi ed Alessandro Vigolo.Il culmine sarà a fine giornata con la cerimonia di premiazioni, alla presenza delle autorità ed l’esibizione del cantante vincitore del 18° Concorso di canto cameristico “Seghizzi”.Appuntamento per domenica 19 settembre alle ore 15.00 e alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione “Seghizzi”, in Corso Verdi 85 a Gorizia. L’Ingresso è libero, nel rispetto delle norme anti Covid e contingentato fino ad esaurimento posti. A seguito della normativa anticovid, all'ingresso, per tutti gli intervenuti maggiori di 12 anni, verrà richiesto il Green Pass/Certificazione Verde.