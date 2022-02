A Gorizia la Giornata della cultura slovena

Mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 18.00, si terrà nella sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (Via I. Brass 20) la tradizionale manifestazione Giornata della cultura slovena dal titolo “Slovenska popevka”. Nell’occasione si presenteranno sul palco del Kulturni, i giovani coristi, ballerini ed attori del Dijaški dom – Casa dello studente sloveno “S. Gregorčič” di Gorizia. E’ anche prevista l’esibizione delle giovani promesse canore della scuola di canto della maestra Damjana Golavsek



La serata è organizzata dal Dijaški dom – Casa dello studente sloveno “S. Gregorčič” di Gorizia, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, la scuola di canto Damjana Golavšek e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Scopriamo nuovi talenti”), con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’Unione culturale economica slovena (Skgz) di Gorizia.



Ingresso libero. L’ingresso in sala sarà possibile con green pass rafforzato e mascherina FFP2.