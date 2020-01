A Gorizia riparte il corso di teatro per bambini

Avvicinare i bambini all'arte e alla cultura in ogni sua forma. È uno degli obiettivi che si pone la Ludoteca comunale di Gorizia, che da giovedì prossimo, 23 gennaio, riproporrà un corso di teatro per bambini. I Servizi educativi del Comune di Gorizia confermano così il loro livello di assoluta eccellenza nell'educazione dei piccoli e nel proporsi come un punto di riferimento affidabile per le loro famiglie. Entrando nello specifico, il laboratorio teatrale promosso dall'assessorato al Welfare del Comune di Gorizia sarà condotto da Enrico Cavallero degli Artisti Associati e si rivolge ai bambini che frequentano le scuole primarie. Gli incontri con i piccoli si terranno nella Ludoteca comunale del Centro Lenassi, in via Vittorio Veneto, dal 23 gennaio sino al 30 aprile 2020, ogni giovedì dalle 17 alle 18.30. I bambini e le bambine saranno chiamati ad analizzare un testo, ad interpretare dei ruoli ad improvvisare una scena o delle battute; tutto nel rispetto dello spazio teatrale e degli altri componenti del gruppo. “I nostri servizi educativi continuano a essere i migliori in assoluto” il commento dell'assessore comunale al Welfare, Silvana Romano, “e forniscono davvero un supporto importante alle famiglie per l'educazione e la crescita anche culturale dei bambini”. Per ulteriori informazioni, le famiglie interessate possono contattare la Ludoteca comunale telefonando ai numeri 0481 383521 o 0481 383551, oppure scrivendo una email all'indirizzo cristina.visintini@comune.gorizia.it