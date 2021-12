A Gorizia tornano i concerti aperitivo della domenica

Tra le tante e nuove iniziative che abbiamo lanciato durante il nostro mandato, trovano certamente spazio i concerti aperitivo della domenica.



Assieme all’Associazione Casa delle Arti di Gorizia, li abbiamo presentati nel 2017 ed hanno riscosso il meritato successo ed apprezzamento del pubblico, tanto da diventare un appuntamento domenicale atteso. Con queste premesse l’Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico, Fabrizio Oreti ha aperto la conferenza stampa dei concerti aperitivo.



Oltre ad Oreti, all’incontro con la stampa hanno partecipato il Maestro Claudio Liviero e Giorgio Tortora, con la partecipazione di Luisa Sello, con Cristina Bragaglia per la Fondazione Coronini.

Per questa edizione le novità sono doppie. In primis i concerti aperitivo avranno luogo al teatro Verdi visti i lavori di messa in sicurezza di Palazzo de Grazia. La seconda novità è la collaborazione della Casa delle Arti con l’artista Luisa Sello, una artista con una versatilità eccezionale.



Sello si è esibita come recitalista e musicista da camera in tutta Europa, Stati Uniti, Sud America, paesi russi e asiatici. È stata ospite della Wiener Symphoniker, della Miami Great Symphony Orchestra e della Salzburger Krammerorchester. Inoltre, Luisa ha collaborato con l'Orchestra del "Teatro alla Scala" di Milano diretta da Riccardo Muti. Mantiene un vigoroso programma di concerti e nelle ultime stagioni si è esibita in tutta l'Europa del Midwest, oltre che in Italia, Scozia, Tailandia e Cina.L’Assessore Oreti ha definito i concerti un’attività che sta cambiando in meglio le abitudini culturali dei cittadini perchéiniziare la domenica mattina con la cultura, la musica ed un aperitivo ha un valore sociale e culturale. Due elementi che fanno bene ad una città che assieme a Nova Gorica è capitale della cultura europea.Poi visto che la cultura deve essere fruibile da parte di tutti, si tratta di concerti gratuiti di alta qualità a favore di tutti i cittadini. Nel merito, l’ingresso gratuito sarà fino ad esaurimento dei posti disponibili e per i possessori di green pass.Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro dell’Associazione Casa della Arti di Gorizia che con il Presidente, Claudio Liviero, ha fatto crescere in maniera importante questa iniziativa.Si partirà domenica 12 dicembre nella sala Francesco Macedonio, con l’esibizione del duo voce e chitarra Mario Milosa e Maria Francesca Arcidiacono, alle 11, mentre il 22 dicembre alle 17.30 sarà il turno dei giovani studenti dell’Istituto di musica con il concerto di Natale.“L’atmosfera che si crea nel periodo natalizio - ha spiegato il direttore artistico Claudio Pio Liviero - è unica, è la stagione più amata dai goriziani e ogni volta facevamo il pieno”.