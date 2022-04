A Gradisca 'Note di pace per l'Ucraina'

Un grande successo ha accompagnato le esibizioni degli Artisti che hanno partecipato, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo, al concerto di beneficienza “Note di Pace”, a favore della popolazione ucraina. Nell'ordine si sono succeduti sul palco il gruppo musicale Free Voices, il tenore Andrea Binetti, il Disadattato e la sua Orchestra e il duo Scaramella e Minin.

I Volontari della Croce Rossa Italiana hanno allestito, nel piazzale antistante il teatro, un gazebo, anche nelle giornate precedenti l’evento, per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere ulteriori donazioni. Inoltre, sono state fornite informazioni di carattere generale relative alle attività istituzionali e a quanto fatto nel corso dell’emergenza pandemica per il sostegno diretto alla popolazione del territorio e a quanto realizzato per l’emergenza Ucraina da parte della Croce Rossa Italiana.

Al termine del concerto la presidente del Comitato di Gorizia della Croce Rossa, accompagnata dal consigliere Federico Maria Pellegatti e da sorella Edina Montanari, ha voluto ringraziare sia l'Amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Marco Zanolla sia il folto pubblico per aver organizzato e aderito all'iniziativa benefica i cui ricavati saranno devoluti al fondo nazionale della Croce Rossa per le esigenze connesse con l'emergenza Ucraina.

Inoltre, la presidente Testa ha donato all’assessore Zanolla il Calendario 2022 realizzato per i 100 anni di vita del Comitato goriziano (1921-2021). Grazie a tutti Artisti, Pubblico e Volontari Cri per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’umanità!