A Gradisca d'Isonzo la rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie

Le fiabe e il teatro: un incontro perfetto! Racconti classici, rivisitati o contemporanei sono declinati nello spazio favoloso del teatro: qui nasce la magia. Portare i più piccoli a teatro significa donare loro un’esperienza unica, capace di sviluppare la fantasia e l’immaginazione attraverso lo spettacolo dal vivo, mai ripetibile. Così ogni bimbo sogna e ricorda ciò che ha visto amplificando le proprie emozioni e generando un proprio senso critico ed estetico. Il teatro è gioia, allegria, musica e colore per ogni piccolo spettatore.



"Dopo un anno di pausa forzata anche per i nostri bambini era fondamentale riappropriarsi di questo spazio fantastico - spiega ArtistiAssociati -. Volevamo far recuperare questi momenti speciali al nostro affezionato giovanissimo pubblico ed è stato possibile grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo, sempre attenta all’aspetto culturale e formativo, che ha accolto l’idea destinando un’area all’aperto raccolta e perfetta per l’occasione, la Corte Marco d’Aviano. Allo stesso modo ArtistiAssociati sentiva la necessità di rimettere in moto la macchina produttiva e con essa far lavorare gli attori, i macchinisti, i costumisti ed riaprire gli spazi. In Sala Bergamas per oltre due mesi i nostri tre protagonisti Enrico Cavallero, Letizia Buchini e Daniele Tenze hanno allestito tre progetti teatrali tra cui un nuovissimo testo che debutterà proprio durante la rassegna gradiscana".



La rassegna è stata presentata dal direttore artisticoe dalla sindaco, entrambi soddisfatti di poter offrire questa opportunità culturale ai più piccoli e alle loro famiglie. Anche il neo assessore alla cultura, impossibilitato ad essere presente, ha inviato un video messaggio in cui ha espresso l’entusiasmo per questo nuovo inizio per la cultura ed il teatro.I cinque spettacoli proposti saranno anche occasione di trascorrere del tempo di qualità con i propri familiari: gli spettacoli andranno in scena nella splendida cornice di Corte Marco d’Aviano, con ingresso gratuito, alle 21 (in caso di pioggia in Sala Bergamas), ogni lunedì a partire dal 28 giugno.a: salabergamas@libero.it entro le ore 16 del lunedì della recita. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.45.la piccola Amilù e gli amici del suo villaggio creeranno la magia de ‘Il canto magico della foresta’. La rassegna proseguirà con ‘Ucci Ucci! Pollicino e altre fiabe’ che sarà in scenagiocheremo con le parole e la grammatica di ‘Rodaridiamo’ un omaggio affettuoso a Gianni Rodari. Chiuderà il programma‘Esmeralda la farfalla nel bosco’, la bianca farfalla desiderosa di conoscere il mondo.