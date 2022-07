A Grado Alice canta Battiato

Dopo Madame, Umberto Tozzi e Carmen Consoli, arriva un nuovo appuntamento dal grande fascino al Grado Festival – Ospiti d’Autore. Sul palco della Diga Nazario Sauro domani, mercoledì 27 luglio, salirà la meravigliosa Alice, nome d’arte di Carla Bissi, musa ispiratrice del compianto Maestro Franco Battiato, al quale dedica il suo sentito omaggio musicale dal titolo “Alice canta Battiato”.

I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla cassa dalle 19. Porte aperte alle 20 con inizio concerto previsto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 si impose nelle hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice che oggi presenta il nuovo live tour “Alice canta Battiato”. In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un interprete unica della musica di Franco Battiato. Un legame da sempre forte quello che il Maestro ha avuto con l’isola di Grado, alla quale ha dedicato la canzone “Scalo a Grado”, aspetto questo che renderà ancora più speciale l’evento in programma domani.

Completano il calendario del Grado Festival – Ospiti d’Autore i concerti Subsonica (1 agosto) e Max Gazzè (6 agosto). I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg e Comune di Grado sono in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.azalea.it.