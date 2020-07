A Grado e Aquileia tornano i Concerti in basilica

La stagione 2020 dei Concerti in basilica è stata – come tutte le manifestazioni culturali – fortemente condizionata dall’epidemia da Coronavirus che ha colpito il nostro Paese a partire dalla primavera scorsa. Ciononostante, nella speranza di contribuire a diffondere un po’ di ottimismo in un momento veramente difficile per tutti, tornano i Concerti in Basilica, a Grado e Aquileia, un momento di arricchimento anche spirituale.



Il filo rosso che unisce tutti questi concerti in una sorta di percorso unitario è l’omaggio agli autori regionali di tutte le epoche, a partire dai drammi sacri aquileiesi. Noi siamo spesso malati di esterofilia. Quest’anno a chi arriverà ad Aquileia e a Grado e a chi vorrà poi seguire gli appuntamenti via web proporremo invece una summa abbastanza dettagliata della produzione musicale della nostra regione, a partire dalla musica medievale per arrivare – attraverso il Cinquecento, il Seicento e il Settecento – alla grande musica romantica e al Novecento storico.

La stagione partirà il primo agosto con un ‘duello organistico’: protagonisti saranno Manuel Tomadin e Gerwin Hoekstra che si ‘sfideranno’ agli organi Zanin e Kaufmann su musiche di Giovan Battista Candotti, Lorenzo Marzona e Giovan Battista Tomadini. Il 9 agosto sarà presentato in prima assoluta il Trittico aquileiese (Annunciatio, Planctus Mariae, Resurrectio) di Daniele Zanettovich sulle sacre rappresentazioni medievali tratte dai codici custoditi nel Museo nazionale di Cividale con protagonista la Cappella Altoliventina, mentre il 25 agosto – nella basilica di santa Eufemia a Grado – sarà protagonista il coro ‘Sant’Antonio Abate’ di Cordenons, diretto da Monica Malachin, su musiche di Turato, Levi e Sofianopulo. Altri quattro appuntamenti saranno in programma a settembre: sabato 5 i cori Artemia di Torviscosa e Aurora di Bastia Umbra presenteranno un omaggio al maestro friulano Orlando Dipiazza, mentre sabato 12 gli Archi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto saranno protagonisti di un concerto strumentale tutto incentrato su Albino Perosa e altri autori regionali del Novecento. La stagione 2020 dei Concerti in basilica si sposterà poi nuovamente a Grado. Il 15 settembre la Stagione armonica di Padova presenterà un programma con musiche recuperate al Museo nazionale di Cividale. In particolare saranno proposti mottetti di Bartolini, Aloisi, Bellinzani e Pavona. Quindi il 19 settembre ci sarà l’omaggio ai due Tomadini: Jacopo (saranno proposti alcuni dei suoi Mottetti eucaristici) e Giovanni Battista del quale verranno eseguiti pezzi per organo solo. Protagonista sarà il Coenobium vocale di Piovene Rocchette diretto da Maria Dal Bianco. Gran finale il 27 settembre con l’orchestra I Filarmonici friulani e il Polifonico con musiche di Gianfranco Plenizio e Alessio Domini per la direzione di Walter Themel. Insomma un percorso tra gli autori di questa Regione mai realizzato da nessun festival. Una sorta di omaggio, ma anche di valorizzazione di un patrimonio che spesso altri ci invidiano ma che noi non sempre sappiamo apprezzare.