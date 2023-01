A Lestizza la finalista del Piccolo Violino Magico

Una delle finaliste dell’edizione 2022 del prestigioso Concorso Internazionale Piccolo Violino Magico di San Vito al Tagliamento, la quattordicenne Sofia Demetriades, sarà protagonista sabato 14 gennaio alle 20.45 di una serata fuori abbonamento nel cartellone teatrale di Lestizza, promosso da Comune e Circuito Ert. La giovanissima violinista sarà accompagnata sul palco dell’Auditorium Comunale dall’Orchestra dell’Accademia d’Archi Arrigoni diretta dal maestro Domenico Mason.

Il concerto prevede un programma con brani virtuosistici molto spettacolari interpretati dalla solista e una seconda parte orchestrale con brani di noti autori inglesi. Tra le pagine in programma, si segnalano laTzigane op. 76 di Maurice Ravel, il Capriccio n. 17 per Violino solo di Niccolò Paganini, l’Adagio per archi op. 11 di Samuel Barber e la Simple Symphony op. 4 di Benjamin Britten.

Sofia Demetriades ha ottenuto riconoscimenti in numerose competizioni internazionali dedicate al violino tra cui Leonid Kogan a Bruxelles e Ilona Feher a Budapest (2018), Lipinski-Wieniawski a Lublino e lo Schiaccianoci a Mosca (2021), il Siaulius Sondeckis a Siauliai e, appunto, Il Piccolo Violino Magico a San Vito al Tagliamento (2022). Si è esibita come solista con l’Anima Musicae Chamber Orchestra (Budapest), il Baroque Ensemble (Londra), la Bardi Symphony Orchestra (Leicester), l’Academic Symphony Orchestra (Mosca), la FVG Orchestra e l’Accademia d’Archi Arrigoni in Italia. Gli studi di Sofia sono supportati dalla Fondazione Leventis e da una borsa di studio del Governo Britannico. Attualmente frequenta la Royal Academy of Music Junior a Londra.

Maggiori informazioni e prenotazioni contattando il Comune di Lestizza (t. 0432 760084, interno 1, biglietteria.ert.lestizza@gmail.com). I biglietti sono i vendita anche online sul circuito Vivaticket. Info al sito ertfvg.it.