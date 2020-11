A lezione di musica con 'Una nota in più'

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, in collaborazione e con il contributo dell’Assessorato ai Giovani e dell’Assessorato alla Scuola ed all’Educazione del Comune di Trieste, propone due cicli mirati di didattica a distanza per le Scuole e il Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, un percorso educativo multidisciplinare volto a favorire la crescita culturale dei giovani e dei giovanissimi.



La Fondazione propone da tanti anni dei percorsi di avvicinamento al mondo della musica e del teatro per giovani, adolescenti e bambini. Il progetto “All'Opera Ragazzi”, coordinato con la rete degli istituti scolastici, si è sviluppato attraverso diverse serie di lezioni-concerto, opere in un atto, fino alla partecipazione dei ragazzi alle esecuzioni delle opere in stagione, ed ha portato centinaia di classi delle scuole a teatro contribuendo ad avviare cicli educativi interdisciplinari (musica-letteratura-arti visive ecc.) da parte degli insegnanti.



L’attuale situazione sanitaria che ha determinato l’interruzione di tutte le attività rivolte al pubblico del Teatro Verdi e le innovazioni didattiche e tecnologiche introdotte in questi mesi in tutte le scuole di ogni ordine e grado per garantire il proseguimento delle attività scolastiche, consentono la straordinaria possibilità di intraprendere un percorso innovativo di didattica a distanza. Senza che ciò intenda mai sostituire le attività musicali di spettacolo dal vivo, che sono la mission della Fondazione, il Teatro Verdi di Trieste desidera riprendere le attività per i giovani aggiungendo, appunto “una nota in più” attraverso un progetto sperimentale che si articola in due cicli.



Il primo ciclo è diretto alle scuole primarie e secondarie, il secondo è rivolto ai giovani di fascia più adulta accreditati al Progetto Area Giovani del Comune di Trieste (PAG).

Il primo ciclo avrà come programma l'esecuzione della famosissima favola musicale di Sergej Prokofiev per voce narrante e orchestra Pierino e il lupo secondo Arturo Brachetti. Nella geniale opera di Prokofiev, ogni personaggio della favola è associato ad uno strumento musicale, consentendo ai bambini di riconoscere i timbri dei vari strumenti musicali dell'orchestra e permettendo di comprendere inoltre come melodie e timbri possano essere usati per rappresentare diverse emozioni e personalità; la voce narrante è recitata dal celebre trasformista e attore Arturo Brachetti che darà al racconto la sua personale interpretazione artistica. La direzione d'orchestra è affidata al M° Yuki Yamasaki.



Il secondo ciclo avrà come programma l'esecuzione del Quarto movimento della celeberrima Nona Sinfonia per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven, portatrice di un messaggio di rinascita e speranza che appare particolarmente adatto in questo difficile momento. L'esecuzione del Quarto movimento con il finale sull’ode An die Freude (Alla gioia) di Friedrich Schiller della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, di cui ricorrono quest'anno i 250 anni dalla nascita, sarà commentata e diretta dal M° Francesca Tosi.

Entrambi i concerti saranno eseguiti dall'Orchestra della Fondazione Teatro Verdi e nel secondo concerto sarà protagonista il Coro del Teatro Verdi assieme ai solisti Nina Muho (soprano), Rinako Hara (mezzosoprano), Zi Zhao Guo (tenore), Ernesto Petti (baritono).



Le fasi di realizzazione prevedono: una serie di trasmissioni in streaming delle prove dell’orchestra, del coro, dei solisti per lezioni di didattica a distanza e la successiva trasmissione dell'esecuzione dei concerti da parte dell'emittente Telequattro, a cui i ragazzi saranno chiamati ad assistere.

La prima fase riveste particolare importanza didattica: la Fondazione permette il collegamento streaming nel corso di alcune prove di studio dell'orchestra, del coro e dei solisti e i ragazzi quindi possono assistere al vero “dietro le quinte” di un concerto, e sotto la guida degli insegnanti, comprendere l'importanza dell'impegno e del lavoro di squadra per raggiungere un risultato ottimale.



Nella seconda fase i ragazzi sono invitati ad assistere, a distanza, alle esecuzioni dei concerti trasmessi dall’ emittente televisiva Telequattro: martedì 8 dicembre 2020 ore 18.30, Pierino e il Lupo secondo Arturo Brachetti; martedì 22 dicembre 2020 ore 21, Nona Sinfonia di L. van Beethoven – Quarto movimento.

La terza fase prevede che gli Assessorati ai Giovani e alla Scuola ed all’Educazione del Comune di Trieste, promotori del progetto, potranno realizzare, con le registrazioni fornite dal Teatro Verdi, due DVD che corredati da documenti di approfondimento e guida all’ascolto, potranno costituire degli strumenti didattici per gli insegnati e gli educatori.