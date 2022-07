A Lignano arriva il Deejay Time AdvenTour 2022

Nuovo appuntamento nell’estate live di Lignano Sabbiadoro e dell’Arena Alpe Adria. Domani, sabato 23 luglio il grande ritorno in Friuli Venezia Giulia del Deejay Time in versione “AdvenTour 2022”, il party dello storico programma radiofonico che vedrà Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso scatenare il pubblico al ritmo dei successi della dance di ieri e di oggi.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg, sono in vendita sul circuito Ticketone.it e lo saranno anche alla cassa prima dello spettacolo, che avrà inizio alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Finalmente possiamo dirlo: It’s Deejay Time! Il programma che ha fatto la storia della radio italiana esce dal Palazzo delle Radio di via Massena per emozionare il pubblico con un nuovissimo show dal vivo, l’AdvenTour 2022. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, dj che hanno fatto la storia della musica dance e della radio italiane sono pronti per far ballare, tutti insieme, gli amici della cassettina e non solo sulle note delle hit più famose degli anni ’90 e della musica dance.