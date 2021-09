A Lignano concerto per chitarra con la Fvg Orchestra

Si terrà venerdì 10 settembre uno degli ultimi appuntamenti della stagione culturale di Lignano Sabbiadoro con il concerto per chitarra sola ed orchestra, che vedrà come protagonista Adriano del Sal, noto concertista lignanese di fama internazionale e professore di chitarra classica all'Università della Musica di Vienna, in concerto con la FVG Orchestra nella sua formazione completa, diretta da Paolo Paroni.

In programma il “Concierto de Aranjuez” di Rodrigo, la sinfonia n. 4 di Schubert e “Le Ebridi” di Mendelssohn. Un ritorno a Lignano della FVG Orchestra per un rinnovato abbraccio con la città sul mare: infatti, prossimamente, sarà sancita la collaborazione contrattuale con la FVG Orchestra, per nuovi concerti e nelle diverse formazioni. Il concerto si terrà domani alle 21 in Duomo a Sabbiadoro. Un'occasione unica per conoscere ed apprezzare due punte di diamante della realtà musicale regionale nel mondo.