A Lignano Paolo Migone con 'Completamente Spettinato'

Un sabato di cabaret da non perdere all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Dopo le sue avventure teatrali con "Beethoven non è un cane", Paolo Migone porterà la sua comicità all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, sul palco tra mare e stelle di Nottinarena, il calendario di eventi estivi targato FVG Music Live.

Il comico toscano si esibirà nel suo spettacolo “completamente spettinato” regalando al pubblico un cocktail di battute esilaranti, frullate sapientemente in un monologo comico e schietto, shakerato a dovere, come solamente lui sa fare.

Paolo Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva. Le sue verità, il suo punto di vista passano attraverso il clima surreale che Migone riesce magicamente a ricreare in ogni sua esibizione. Non ha confini nella sua fantasia, ci sorprende con continue deviazioni della narrazione, ci illumina con trovate verbali, ci folgora con lampi di improvvisazione, corre con l’umorismo come un torrente in piena percorre la valle.

L’appuntamento è per sabato 25 luglio, ore 21.30 all’Arena Alpe Adria di Lignano. Ingresso gratuito con prenotazione tramite la app “Eilo”. Info: www.fvgmusiclive.it