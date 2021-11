A Lignano torna il Jova Beach Party 2022

E' stato il primo e allo stesso tempo l'ultimo evento di tale portata per la nostra regione, capace di radunare decine di migliaia di fan da tutta Italia sulla bellissima spiaggia di Lignano, per ben due volte trasformata in un'arena danzante e festosa a cielo aperto.

Stiamo parlando del Jova Beach Party che ha segnato l'estate 2019, quando ancora il Covid non aveva fatto la sua comparsa e nessuno avrebbe mai immaginato quanto sarebbero cambiate le nostre abitudini, quanto avrebbe funestato la nostra esistenza, costringendoci a fare i conti con il 'distanziamento', a negare abbracci, baci e strette di mano. Ecco, il Jova Beach Party era stato il tripudio degli abbraccia, dei baci, dei sorrisi e dei balli.

Ecco, il Jova Beach Party - e chi c'era lo sa bene – è stata una festa della musica all'insegna dell'amicizia, del rispetto per l'ambiente e della natura. Un evento che ha conquistato il pubblico e che, in particolare durante il lockdown, è stato più volte evocato per sottolineare la straordinaria potenza che aveva avuto sul pubblico.

Jovanotti non ha mai nascosto l'entusiasmo per aver scelto Lignano come città per dare lo start al suo tour, tanto che domani, venerdì 19 novembre, è atteso il grande annuncio di un ritorno di Lorenzo Cherubini e della sua tribù, proprio a lignano, per il Jova Beach Tour 2022. Un segnale di speranza, organizzare un evento musicale del genere, che ci fa guardare con ottimismo alla prossima estate. Domani, quindi, seguiranno aggiornamenti con l'annuncio delle date del nuovo tour e, per la gioia dei fan, uscirà il nuovo singolo di Jovanotti dal titolo "Il Boom".