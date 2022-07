A Lignano un omaggio ai Beatles

Venerdì 22 luglio, alle 21.30, all’Arena Alpe Adria di Lignano, si terrà un evento musicale d’eccezione: “Omaggio ai Beatles”, con le più belle e indimenticabili canzoni del famoso gruppo di Liverpool. Il tributo sarà affidato al gruppo cover noto a livello europeo “Help! A Beatles Tribute”.

Help! conosciuta come una delle migliori band europei, perché con il suo costume autentico, gli strumenti, l’attenzione ai dettagli e le performance energiche riportano sempre all'atmosfera dei tempi d'oro degli iconici Beatles! Nell’occasione saranno presentati i più grandi successi dei Fab Four: I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Yesterday, You Can't Buy Me Love, Here Comes the Sun, Hey Jude e molti altri! Il complesso è composto da musicisti provenienti da Slovenia, Serbia e Usa.

Il concerto è promosso dall’Associazione culturale Assoeventi e il Comune di Lignano Sabbiadoro, in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia (“Across the border”) e il Kulturni dom di Gorizia, con il patrocinio della Regione.

Ingresso libero. Per informazioni: Associazione culturale Assoeventi – email: ass.assoeventi@libero.it.