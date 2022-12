A Maniago, l’arte delle coltellerie vista e raccontata dai Papu

Torna sul palcoscenico del Teatro Giuseppe Verdi di Maniago, sabato 17 dicembre con inizio alle 20.45, il fortunato spettacolo A Colpi di Memoria – Ritagli di storie delle coltellerie diretto e interpretato da una delle coppie comiche più amate del nostro territorio e non solo, i Papu, per l’occasione affiancato dagli attori e dalle attrici delle Compagnie di Teatro Amatoriale Teatro Maniago, Teatro delle Piramidi e del Gruppo Teatro dell’I.I.S. Torricelli di Maniago.

Lo spettacolo, che ha debuttato con grande successo lo scorso maggio, raccoglie una serie di divertenti sketch che affrontano da prospettive decisamente insolite (e molto divertenti) la storia della coltelleria maniaghese. Un lavoro corale di scrittura e messa in scena che ha preso avvio dal progetto LaMemoria del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, un percorso di condivisione che ha coinvolto nei 6 anni del suo sviluppo – dal 2016 al 2021 - artigiane e artigiani, operaie e operai e si è concluso con l’esposizione permanente ospitata al primo piano del Museo.

Con i ricordi dei protagonisti, la struttura si è arricchita anno dopo anno di fotografie, oggetti, documenti, ma soprattutto, appunto, di memorie di gesti, abitudini, persone, luoghi e aneddoti appartenuti alla comunità. Racconti che sembravano fatti apposta per essere portati in scena e i Papu avevano tutte le carte in regola per guidare questa sperimentazione: sguardo ironico e tagliente, capacità di cogliere con intelligenza i vizi e le virtù di una comunità indissolubilmente legata alla lavorazione di oggetti da taglio. E così, accompagnati da un gruppo di attori e attrici maniaghesi, Andrea Appi e Ramiro Besa si sono messi in ascolto e hanno costruito una serie di sketch che ora rivivranno nuovamente sul palcoscenico.

Il progetto è stato realizzato nel biennio 2020 – 2022 con il contributo della Regione. A Colpi di Memoria è promosso dal Comune di Maniago e realizzato grazie alla collaborazione con Associazione Culturale I Papu, Claps Soc. Coop., Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS, Associazione Amici del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, Associazione Teatro delle Piramidi, Compagnia Teatrale Maniago Teatro, Istituto di Istruzione Superiore “E. Torricelli”.

L’ingresso allo spettacolo è libero senza prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.