A Maniago prima regionale di 'Chi ha paura di denti di ferro'

Continua la seconda parte della rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz. Per i prossimi appuntamenti a calendario fino a febbraio 2022, si rientra finalmente nei teatri del territorio, che possono accogliere il pubblico fino al 100% della propria capienza, pur nel rispetto delle normative antuicontagio.



A scaldare l'atmosfera di questa importante e attesa ripartenza ci pensano compagnie dinamiche e coinvolgenti che Molino Rosenkranz ha scelto per portare sulla scena prime regionali, spettacoli pluripremiati, emozioni, divertimento e occasioni di crescita da condividere.



A confermarlo è anche l’appuntamento di domenica 24 ottobre, al Verdi di Maniago (ore 16.30) con la prima regionale di “Chi ha paura di denti di ferro”, l’ultimo spettacolo di Danilo Conti e Antonella Piroli dell’Accademia Perduta / Romagna Teatri. Tratto da un racconto della tradizione popolare turca, lo spettacolo è una stato definito dalla critica “l’apoteosi del teatro di figura e del suo artigianato”. Disobbedendo alle raccomandazioni della mamma, tre fratellini Grandone, Di mezzo e Piccoletto si troveranno indifesi nella casa di una malefica strega dai denti di ferro, dove hanno trovato rifugio al calar della notte. Per fortuna prima che la vecchia possa mangiarli, attraverso l’astuzia del più piccolo, riusciranno a scamparsela, lasciando la perfida creatura a bocca asciutta. “Maschere di tutti i tipi e fogge, oggetti tra cui tre lanterne e un bosco incantato, creano insieme al loro animatore e costruttore una performance di incantevole fattura, spesso spruzzata di ironia e dove anche gli errori diventano invenzioni drammaturgiche, creando una situazione dove adulti e bambini possono immergersi facilmente con grande delizia e immaginazione".



Anche il mese di novembre riserva tre spettacoli entusiasmanti nei teatri di Casarsa delle Delizia, Maniago e Zoppola. Prenotazioni vivamente consigliate. Come prenotare, info ingressi e tutto il programma fino a febbraio 2022 su www.filaateatro.itLa seconda parte della rassegna è organizzata da Molino Rosenkranz con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Partner: Comuni di Casarsa della Delizia, Maniago, Zoppola e Compagnia degli Asinelli.