A Manzano 'Il Divino cammino' con Mauro Palmas e Alessandro Anderloni

Un percorso fisico, poetico e musicale che conduce gli spettatori alla scoperta del poema dantesco, con la dizione di tre canti accompagnata da musiche originali suonate con il liuto cantabile: dalla bolgia dei consiglieri fraudolenti del XXVI dell’Inferno alla spiaggia del Purgatorio fino ad arrivare alla ‘Candida Rosa’ del XXX canto del Paradiso, ecco un modo unico per apprezzare uno dei capolavori artistici più amati di sempre.



In scena, due artisti d’eccezione: Alessandro Anderloni – autore, regista e attore famoso da più di vent’anni per le sue interpretazioni dantesche – e Mauro Palmas – compositore, strumentista e ricercatore, che ha lavorato con i più grandi protagonisti della cultura musicale internazionale.



L’evento nasce dalla collaborazione di due realtà molto attive sul territorio: il Folk Club Buttrio e Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' di più comuni nata per la per promozione del territorio attraverso eventi e iniziative culturali (Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone).



Lo spettacolo si terrà domenica 19 settembre, a Manzano, presso la Corte interna del Palazzo Municipale oppure al Foledor Boschetti della Torre in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279.