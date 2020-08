A Marano Lagunare arriva Music in Village

Quest’anno a Marano Lagunare sabato 22 e domenica 23 agosto Music in Village ripropone Estensioni il progetto di performance in forma “immersiva”.



In cinque anni con l’Associazione Complotto Adriatico toccate molte località regionali in un percorso sonoro sulle tracce della “Serenissima”.

Se il festival Music in Village nato a Pordenone propone la musica di qualità in un ampio spettro espressivo (in questa edizione da Frankie Hi Energy ai Mellow Mood) l’appendice Estensioni ricerca un rapporto con il pubblico attraverso la musica “a basso impatto” (basso volume in senso acustico e basso volume in senso di spazio).



Marano Lagunare è la piccola Serenissima “Se Venessia no la fussi, Maran saria Venessia”. Ma ci sono sia Venezia che Marano con la sua parlata veneta nel cuore del Friuli. Estensioni diventa evento speciale tra il centro storico e le valli da pesca con i filari coltivati a Malvasia. Linguaggi musicali etnici, apparentemente diversi, strumenti acustici e tecnologia elettroniche si incontrano assieme al territorio con la mobilità sostenibile. Performance ispirate ai suoni dei canti aquileiesi, attraverso un infinito catalogo di contaminazioni, depurati dal significato liturgico filtrati attraverso i campionatori di nuova generazione.



Previsto per sabato 22 agosto in piazza Vittorio Emanuele II con inizio alle ore 21 “Irish Night” un incontro con la musica popolare irlandese che ha infiniti tratti comuni con la musica folk etnica proveniente da tutto il mondo. Protagonisti Chitarre in scatola, progetto del musicista romagnolo Roberto Romagnoli che incontra Francesco Fry Moneti violino dei Modena City Ramblers e Casa del Vento. I due musicisti uniscono le forze e presentano una serata all’insegna della musica Irish tra polke, reels e qualche sorpresa.Domenica 23 agosto con inizio alle ore 12 presso l’Azienda Agricola Ghenda Fausto in via delle valli è previsto il laboratorio di musica elettronica con annessa degustazione di prodotti territoriali, una insolita sala prove aperta, del progetto Future Samples di Walter Sguazzin, bassista convertito alle sonorità elettroniche di Ableton, e Giorgio Pacorig, musicista, autore, jazzista, improvvisatore. L’iniziativa diventerà la prova generale del disco per l’etichetta New Model Label del poliedrico editore musicale Govind Khurana che ha annunciato molte sorprese e collaborazioni per questa produzione.L’iniziativa organizzata dall’Associazione Complotto Adriatico di Pordenone gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Crup, il patrocinio del Comune di Marano Lagunare e la collaborazione dell’Azienda Agricola Ghenda Fausto, di Soul coworking servizi, Rete Bike FVG soc. coop. e dell’Associazione Sapori United.Ai fini dei protocolli Covid19 è prevista la prenotazione che può essere effettuata attraverso whattsapp al 389 2516990.