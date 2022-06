A Marano Lagunare parte Borghi Swing

Il borgo di Marano e la sua suggestiva laguna tornano a ospitare, per la quinta volta, Borghi Swing, rassegna organizzata da Euritmica, Comune di Marano Lagunare, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e il sostegno di Reale Mutua Assicurazioni Franz e Di Lena – Udine, che si svolgerà dal 23 al 26 giugno.

"Abbiamo ideato e perfezionato un’offerta musicale di alto livello e l’abbiamo coniugata a proposte esperienziali volte alla valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze ambientali", commenta Giancarlo Velliscig, direttore artistico di Udin&Jazz di cui Borghi Swing rappresenta un’anteprima.

I primi due giorni di festival iniziano giovedì 23 giugno con Jazz on Boat, un’escursione-concerto in laguna a bordo del battello Santa Maria con il duo Laura Clemente e Andrea Girardo (partenza ore 17 prenotazioni 3396330288) cui segue (alle 20.30) il primo dei concerti in terra ferma, quello del pianista Claudio Cojaniz - reduce da un tour negli Stati Uniti – accompagnato da Franco Feruglio e Oriano Ferini. La prima serata di festival si chiude alle 22 in Piazza Frangipane dove Zlatko Kaučič dirigerà il suo combo di “Audaci e Coraggiosi” musicisti con lo speciale featuring di Mirko Cisilino, Marco Colonna e Ivan Pilat.

La seconda giornata di Borghi Swing è in programma venerdì 24 giugno e inizierà alle 19 con la performance del quintetto della cantante brasiliana Denise Dantas.

Si prosegue alle 20.30 con una delle punte di diamante del jazz nazionale e mondiale: il trombettista Enrico Rava, che si esibisce in quartetto in Piazza Frangipane. Chiusura alle 22 in Piazza Cristoforo Colombo con il Dalaitrioo di Donadelli, Cisilino e Tomada, trio chordless che presenta il nuovissimo album “Hardboiled”.

Dal 23 al 26 giugno, nelle piazze dei concerti, sono presenti stand enogastronomici con specialità a base di prodotti ittici appena pescati in laguna e del territorio, a cura delle associazioni maranesi Banda Stella Maris, Archeotipi e Cani Sciolti.

Le manifestazioni musicali sono tutte in forma gratuita e di libero accesso; unica eccezione il concerto di Enrico Rava (24_6 ore 20.30 biglietti 20 euro online e sul circuito vivaticket e l’escursione in battello).

Info: +39 04321720214 – tickets@euritmica.it – www.euritmica.it