A Marano, ultimi appuntamenti per 'Borghi Swing'

Si chiude la quinta edizione di Borghi Swing, rassegna organizzata da Euritmica, Comune di Marano Lagunare, con il contributo di Regione Friuli-Venezia Giulia, Fondazione Friuli e il sostegno di Reale Mutua Assicurazioni Franz e Di Lena – Udine, iniziata giovedì 23 con i primi concerti e che introduce il Festival Udin&Jazz che si svolgerà a Udine dall’11 al 16 luglio.

La seconda parte di festival si apre sabato 25 con una serata dedicata alla contaminazione e fusione di generi: alle 19 in Piazza Aquileia si esibisce una band di recente formazione, i GreenTea inFusion, composta da musicisti di lungo corso che propongono sonorità blues, jazz, progressive per una fusion di qualità. Alle 20.30, sul palco di Piazza Frangipane, concerto del chitarrista e compositore napoletano di fama internazionale Antonio Onorato, in trio con i friulani Viezzi e Pagnutti. Maestro della breath-guitar, Onorato ha collaborato a lungo con Pino Daniele. Finale di serata scoppiettante, alle 22 in Piazza Colombo, con l’omaggio dei Quintorigo, band di livello nazionale, al genio del leggendario contrabbassista Charles Mingus, con un progetto discografico di fresca uscita “Quintorigo play Mingus vol. 2”.

La quattro giorni di festival si chiude con gli ultimi tre concerti della rassegna, in programma domenica 26 giugno, tutti all’insegna del forte impatto sonoro: a partire dai Bandakadabra, travolgente “fanfara urbana” proveniente da Torino che affronta ogni linguaggio musicale con verve comico-teatrale, che percorrerà le vie del centro dalle 19. Alle 20.30 Piazza Aquileia ospiterà l’irresistibile ed energetica performance dei Licaones con il nuovo progetto “The Lounge Lovers”. La chiusura di Borghi Swing 2022 è affidata al Laguna Jazz Collective, un manipolo di musicisti jazz visionari che dedicano a Marano e alla sua laguna un progetto che si traduce in una suggestiva esperienza sonora grazie alle composizioni degli undici jazzisti del collettivo (ore 22 Piazza C. Colombo).

Oltre ai chioschi, aperti tutte le sere con le specialità ittiche appena pescate, sabato 25 e domenica 26 giugno Archeotipi propone un'attività gratuita, per bambini e adulti, che prevede la navigazione sulle acque della laguna a bordo di una piroga preistorica fedelmente ricostruita (Info e prenotazioni: archeotipi@gmail.com ).

Nel pomeriggio di sabato 25 Sognando in Bici, in collaborazione con FVGeMOTION, organizza una ciclo-escursione guidata - adatta a tutti, anche alle persone che abitualmente non usano la bici – alla scoperta delle bellezze del territorio, che termina con una degustazione di pesce di valle (info e prenotazioni al nr. 3450237649 o info@sognandoinbici.it).

Le manifestazioni musicali sono tutte in forma gratuita e di libero accesso.

Sabato 25 giugno alle 21, appuntamento con Aspettando Udin&Jazz al Caffè Caucigh di via Gemona, a Udine, dove si esibirà il Zanette/Cesselli/Poli Trio. Il Bruno Cesselli Trio si è consolidato nel 2019 durante una tourneé con il trombettista John Marshall ed è capace di creare un'atmosfera che riporta chi li ascolta negli anni in cui lo swing, il be-bop e l'hard-bop la facevano da padrone.