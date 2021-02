A Maria Walcher il Premio In Sesto

L’artista italiana Maria Walcher si è aggiudicata la XII edizione del Premio In Sesto con il 43,94% dei voti. Il suo progetto, intitolato Tocca a te (2020), è stato ideato per l'area verde adiacente il parcheggio Elio Susanna.



Per la sua proposta progettuale l'artista altoatesina si è ispirata al gioco del Jenga, per alludere allo stato di incertezza attuale che stiamo vivendo, ma anche alla responsabilità cui ciascuno di noi è chiamato. L’installazione è costituita da una torre instabile di mattoni, appoggiata su una base in cemento a forma di tronco d’albero. Protagonisti del gioco diventano gli alberi che – colorati a strisce di calce bianche e rosse, richiamo alle facciate del sanvitese – diventano parte integrante dell’opera.



Al secondo posto si è classificato l’artista romano Matteo Nasini con il 34,60% dei voti e al terzo posto il duo tedesco composto da Sinta Werner e Markus Wüste con il 17,93% delle preferenze.



Nel dettaglio sono stati 396 (360 on line e 36 in presenza) i votanti.



Maria WALCHER: voti 174 (156 on line e 18 in presenza 43,94%)

Matteo NASINI: voti 137 (124 on line e 13 in presenza) 34,60%

Sinta WERNER e Markus WÜSTE: voti 71 (67 on line e 4 in presenza 17,93%)

Schede bianche: 1 (voti in presenza 0,25%)

Schede nulle: 13 (voti on line 3,28%)