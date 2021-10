A Martignacco ricominciano le serate teatrali in lingua Friulana

Ricominciano a Martignacco le serate teatrali in lingua Friulana! Dopo la chiusura torna l’appuntamento serale “Seradis Furlanis” con le simpatiche commedie in friulano all’auditorium impero di Martignacco organizzate dalla Pro Loco Par Narêt con il patrocinio del Comune di Martignacco e il sostegno di Cultura Nuova.



Le compagnie che allieteranno il pubblico in questa edizione della rassegna saranno “il Tomât” di Udine e “Lis Anforis” di Sevegliano con due date da non perdere. Gli spettacoli si terranno seguendo le linee guida e la normativa anti Covid., pertanto per l’ingresso è necessario il Green Pass e la mascherina. Inoltre, l’organizzazione suggerisce di prenotare il proprio posto in anticipo, scrivendo una mail all’indirizzo parnaret@virgilio.it



Sabato 23 ottobre, alle ore 20.30, la compagnia teatrale "Il Tomat" di Udine presenta la commedia “L'om, la bestie e la virtut”.



La commedia, tratta dalla novella “Richiamo all’obbligo” del 1906, risale al 1919. Definita da Pirandello «apologo in tre atti», fu rappresentata per la prima volta al Teatro Olimpia di Milano il 2 maggio 1919 dalla Compagnia di Antonio Gandusio e fu accolta sfavorevolmente dal pubblico e dalla critica per il suo contenuto un pò troppo scollacciato per quegli anni. Proprio questo impasto di ipocrisia e di sesso riesce a essere esilarante e allo stesso tempo risulta di una graffiante forza polemica e ha fatto di questa commedia una tra le più rappresentate e meglio accolte dal pubblico ancora oggi a cent’anni di distanza.Prenotazione scrivendo all'indirizzo: parnaret@virgilio.itSabato 6 novembre, alle ore 20.30, la compagnia teatrale "Lis Anforis" di Sevegliano presenta la commedia "Difiet di nature si puarte in sepolture".É una commedia allegra e spassosa, dove il povero Piero, passato a miglior vita, lascia una vedova e due figlie. Una famiglia sgangherata, che tra vizi e virtù cerca di sopravvivere, con un pensiero fisso: scoprire dove sono finiti i soldi della vincita al lotto fatta da Piero quando era ancora in vita. Tanti intrecci e colpi di scena tutti da scoprire, che si susseguono senza sosta e che fanno divertire gli spettatori.Prenotazione scrivendo all'indirizzo: parnaret@virgilio.it